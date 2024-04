La Cámara de baja aprobó ayer -en general y particular- el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias, enmarcado en el denominado Pacto Fiscal. La mayoría de la derecha votó en contra de la norma general antielusiva y el procedimiento para levantar el secreto bancario, dos aspectos que también generarán debate en el Senado.

Luz verde para el proyecto en el Congreso y “luz roja para quienes abusan en nuestro país a través de la evasión y elusión de impuestos”.

Con estas palabras, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó la aprobación del proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias, que fue despachado al Senado durante este miércoles.

Con 120 votos a favor, 18 en contra y 3 abstenciones, se despachó en general la propuesta, que es parte del denominado Pacto Fiscal del Gobierno, aunque los artículos relativos a la norma general antielusiva y el procedimiento para el levantamiento del secreto bancario fueron aprobados con la mayoría de la derecha votando en contra.

Avanza el Pacto Fiscal: Proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias pasa al Senado

Este proyecto, según afirman desde el Ejecutivo, busca dar sustento fiscal a demandas de la ciudadanía, como el aumento de la Pensión Garantizada Universal a 250 mil pesos y una mayor inversión en seguridad pública.

De los 160 artículos, 156 fueron aprobados con mayoría.

Al respecto, el ministro Marcel detalló que “queda resolver en el Senado dos materias: El procedimiento de calificación de la norma general antielusión. Pese a ello, sí se aprobó el consejo asesor, que correspondía al corazón de la modificación que estaba proponiendo el Ejecutivo”.

“Por otra parte, en el caso del secreto bancario, se aprobó todo lo sustantivo de los cambios que estaban propuestos en el proyecto del Ejecutivo”, añadió Marcel.

Levantamiento del secreto bancario

En el Partido Republicano insistieron en sus críticas a la aplicación de la norma general antielusiva, el levantamiento del secreto bancario y el denunciante anónimo, como detalló el diputado Agustín Romero.

“¿Qué espero yo en el Senado? Es que, ojalá, la norma general antielusiva no pase; se corrijan aquellos aspectos para que el secreto bancario pueda ser más ágil sin alterar las normas del debido proceso, y naturalmente, esperamos que la figura del denunciante anónimo, pagado, no prospere, no aparezca esta figura que es institucionalizar la corrupción de nuestro país”, detalló Romero.

La diputada de Convergencia Social y presidenta de la comisión de Hacienda, Gael Yeomans, valoró el apoyo en general de Chile Vamos, pero ratificó el llamado a que el proyecto “tenga el mismo curso en el Senado”.

“Se despejan los temores que tuvimos en algún momento, respecto a las mayorías en el Congreso. Pudimos avanzar con una señal clara respecto a quienes están involucrados en delitos de cuello y corbata, que los vamos a perseguir con todo el rigor de la ley”.

“En ese sentido, necesitamos ese recursos y necesitamos que este proyecto de ley, así como se tramitó en esta Cámara de Diputadas y Diputados, se tramite de igual forma en el Senado”, sostuvo la presidenta de la comisión de Hacienda.

De las normas aprobadas destacan las relativas al alivio tributario para las pymes, medidas contra la informalidad, normas especiales anti elusión y de modernización de la administración tributaria, y el fortalecimiento de la Defensoría del Contribuyente, entre otras.