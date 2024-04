El rey Carlos III del Reino Unido recibió este martes en el palacio de Buckingham al gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y a la directora ejecutiva de banca de la entidad, Sarah John, quienes le presentaron los primeros billetes con su imagen.

Es la primera vez que la entidad inglesa cambia la imagen de un soberano en un billete, ya que la madre del rey, la fallecida Isabel II, fue la primera monarca de este país que apareció en un billete expedido por el banco, en 1960.

La imagen de Carlos III figurará en billetes por valor de £5, £10, £20 y £50 libras (€5, €8, €11, €6, €23 y €58 euros) y estos entrarán en circulación por primera vez el próximo 5 de junio.

This morning The King was presented with the first banknotes featuring his image during an Audience with Andrew Bailey, Governor of the @BankofEngland, and Sarah John, Chief Cashier and Executive Director of Banking. pic.twitter.com/lZbW18Kuip

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2024