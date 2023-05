Tras la muerte de la reina Isabel II a los 96 años, su hijo, el rey Carlos III, finalmente fue coronado como el nuevo monarca de Reino Unido. Sin embargo, con su asenso, son varios los cambios que comenzarán a regir bajo su reinado.

Con la presencia de la familia real y ante los ojos de millones de personas, el eterno heredero de 74 años y su segunda esposa, Camilla Parker, la ahora proclamada reina consorte, asumieron sus nuevos títulos reales.

Pero tras este hito, Reino Unido no solo tiene nuevos sucesores de la Corona, sino que también vivirá una serie de cambios que formarán parte de la vida cotidiana de los británicos y que históricamente se han hecho con la llegada de un nuevo monarca.

Sin duda, uno de los cambios más evidentes tras la coronación del Carlos III está en la línea de sucesión al trono británico. Ahora, el primero en encabezar la lista para suceder al rey es su hijo William, quien actualmente ostenta el título de Príncipe de Gales.

Después del primogénito de Carlos III y la princesa Diana, le siguen sus hijos George (9 años), Charlotte (7 años) y Louis (5 años). Mucho más atrás de los príncipes de herederos, quedó el duque de Sussex y segundo hijos del rey, Harry.

Con la muerte de Isabel II en septiembre de 2022, Carlos III no solo asumió como el nuevo monarca británico, también será el nuevo jefe de la Mancomunidad de Naciones, entidad que su madre lideró durante varias décadas.

De acuerdo con CNN, la Mancomunidad de Naciones, conocida en inglés como “Commonwealth”, es una organización internacional que agrupa de forma voluntaria a 56 estados que alguna vez fueron parte del imperio británico.

Creada en 1926, su principal objetivo es trabajar en conjunto con los países miembros para promover la democracia, la paz y el desarrollo. Entre sus integrantes destacan naciones como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Nigeria, Ghana, Barbados y Camerún.

En poco tiempo más, el rostro del monarca de Reino Unido comenzará a verse cada vez más en billetes y monedas que circulan en Gran Bretaña e Irlanda del Norte, así como en varios países que fueron colonias británicas y los territorios de ultramar que forman parte de la Corona.

En solo algunos meses, el icónico perfil de Isabel II comenzará a desaparecer del efectivo y estampillas, al igual que la inscripción “EIIR”, abreviatura de Elizabeth II Regina, que aparece en todos los buzones de correo, en la placa de los cascos policiales e insignias militares.

Lo mismo se aplicará a los sellos de aprobación real que llevan varios productos. En ellos, antes aparecía una etiqueta con el escudo real junto a la legenda: “By appointment to Her Majesty the Queen” (“Con cita previa con Su Majestad la Reina”, en español), pero ahora esta frase se masculinizará, consignó BBC.

We are proud to unveil the first official coin portrait of King Charles III which has been designed by Martin Jennings FRSS and personally approved by His Majesty.

The first coins to feature the effigy are part of a memorial collection for Her Late Majesty Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/umrUBbUCBr

— The Royal Mint (@RoyalMintUK) September 29, 2022