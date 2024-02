El presidente de Argentina, Javier Milei, recibió en Casa Rosada a la Subdirectora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, para analizar la marcha del plan acordado con el Gobierno, el cual le permitió acceder a un desembolso de US$4.700 millones.

En su cuenta de X (ex Twitter), Gopinath posteó una foto junto al mandatario argentino y expresó: “Excelente y sustantiva reunión con el Presidente @Jmilei sobre la mejor manera de hacer avanzar al país.”

Excellent and substantive meeting with President @Jmilei on how best to take the country forward. pic.twitter.com/HYdxiQHLkX

Esta mañana en la conferencia de prensa habitual, el vocero presidencial, Manuel Adorni negó las versiones que indicaban que el gobierno estaría tramitando un nuevo desembolso con el organismo.

También reconoció que “estamos absolutamente alineados con lo que pueda llegar a pedir el Fondo en materia de metas y lo que se debe hacer para estabilizar la economía argentina, pero de todas maneras el gobierno está dispuesto a estudiar cualquier alternativa que le sume valor a las charlas”.

En esta línea, Adorni descartó que el gobierno haya pedido un nuevo crédito: “No, no se hizo ningún pedido, pero repito, cualquier cuestión puede ser discutida y nos parece que debe ser así, de hecho”, justificó.

Vale recordar que en la jornada de ayer, Gopinath se reunió con el titular de Hacienda, Luis Caputo.

Tras el encuentro, el ministro de Economía planteó la posibilidad de negociar un nuevo programa, diferente al actual que termina en septiembre y que incluya desembolsos adicionales, al asegurar, durante una entrevista televisiva, que el organismo multilateral está “abierto a explorar un nuevo acuerdo”.

Al respecto, precisó que “ellos pusieron la posibilidad en carpeta de un nuevo acuerdo, nosotros también estudiamos alternativas y hablamos sobre un nuevo acuerdo, para ver si hay algo mejor para los argentinos”, aunque aclaró que “no es que vamos a hacerlo sino que vamos a estudiarlo”, asegurando que “si es mejor y que implique más desembolsos, bien” ya que “estamos estudiando lo que sea mejor para el país”.

Pleased to be in Buenos Aires. Had a productive discussion with Minister Caputo, @LuisCaputoAR, Governor Bausili of @BancoCentral_AR, and Chief of Staff Posse on the ongoing efforts to restore macroeconomic stability, protect the vulnerable and strengthen growth prospects in… pic.twitter.com/4trnSessl9

— Gita Gopinath (@GitaGopinath) February 21, 2024