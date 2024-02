El Gobierno argentino considera la visita del canciller británico, David Cameron, a Islas Malvinas como visita a Argentina, según su homóloga Diana Mondino, quien lo invitó “también” a Buenos Aires.

“Valoramos el gesto del Canciller de UK (Reino Unido) Cameron de incluir a la Argentina en su vista a la región (Islas Malvinas). Estaremos felices de recibirlo, en una próxima ocasión, también en Buenos Aires”, escribió Mondino en un post en la red X que la prensa local interpretó como una ironía.

La gira de David Cameron incluye, además de las islas, Paraguay y Brasil.

Horas antes, el vocero del gobierno argentino, Manuel Adorni, se había referido a la visita del funcionario británico a Malvinas como “un tema de agenda de David Cameron y -en tal caso- del gobierno inglés”.

“Nosotros no tenemos por qué opinar sobre la agenda de otros países”, agregó, aunque reafirmó el derecho argentino de soberanía sobre las islas.

Cameron llegó este lunes a Malvinas, un mes después de reunirse con el presidente argentino, Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos.

Argentina, que se enfrentó en 1982 en una guerra con el Reino Unido por las Malvinas, sigue reclamando la soberanía sobre ese archipiélago del Atlántico sur.

El conflicto dejó 649 argentinos y 255 británicos muertos.

In the Falkland Islands I paid my respects to all those who lost their lives during the conflict in 1982.

We will never forget the incredible service of British forces.

We will always support the Falkland Islanders’ rights, and their work to sustain the prosperous modern… pic.twitter.com/mBIIVLqD1K

— David Cameron (@David_Cameron) February 20, 2024