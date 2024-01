"Me he presentado de forma voluntaria para colaborar y así empatizar con las víctimas de esta situación", expresó el triple medallista olímpico en relación a la suspensión de su gira de despedida. El productor del evento y dueño de la ticketera -Leonardo Viera Bustos- no ha devuelto los dineros a quienes compraron entradas. El Sernac lo citó a declarar y si no se presenta podría pedir su arresto.