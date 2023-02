Las isapres han emplazado al Gobierno a que aclare si su intención es dejarlas caer y que "desaparezcan del mapa de la seguridad social". Eso último lo esbozó en algún momento el director de Fonasa. En estos días, en tanto, el ministro Marcel dejó frases que no profundizó, pero de las cuales se podrían inferir respuestas.

Las isapres viven desde hace meses una crisis sin precedentes y reportaron que su situación financiera en 2022 fue la peor en su historia.

En los últimos días la Asociación de Isapres se restó de la mesa de trabajo con el Gobierno, acusando falta de medidas concretas para solucionar la crisis que atraviesan.

“(…) La única propuesta que ha esbozado el Ejecutivo apunta a un paquete de reformas a Fonasa. (…) Dicha iniciativa no evitaría la quiebra de las isapres, sino que traspasa a los afiliados a Fonasa una vez que se haya desencadenado la caída del sector”, acusó el gremio privado.

El Ministerio de Salud (Minsal) anunció que convocaría a una reunión con las comisiones de Salud del Congreso; y sentenció que las isapres eran “responsables” de su crisis.

Los comentarios del ministro Marcel por crisis de las isapres

En este contexto el ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó la crisis de las instituciones de salud privada en dos ocasiones, emitiendo frases que podrían ser claves respecto a la evolución de esta situación.

En diálogo con el programa “Tolerancia Cero” de CNN Chile, Marcel si bien dijo que “no podemos tener 3 millones de personas que el día de mañana no sepan cuál va a ser su sistema de salud o que simplemente se les obligue a cambiarse de sistema”, luego añadió otro antecedente.

Agregó que sea lo que sea lo que ocurra hacia adelante “tiene que haber una transición adecuadamente administrada. (…) Siempre vamos a evolucionar hacia un sistema mixto, con elección de los afiliados”.

Precisó que el Gobierno “las medidas que tome, las tomará pensando en los afiliados”.

Y este miércoles, en esa misma línea, expresó a radio Duna que “no se trata de hacer quebrar instituciones (isapres): se trata de hacer una reforma de salud con una transición lo más ordenada posible en beneficio de la ciudadanía”.

No profundizó, pero también solicitó no especular. Admitió que Fonasa tiene que estar “más preparada”, al mismo tiempo en que aún no se debe hablar “de cifras de millones de personas que tienen que trasladarse de un lado a otro”.

El 27 de enero las instituciones emitieron un tajante cuestionamiento: pidieron una aclaración por parte del Gobierno, sobre si su intención era “querer dejar caer al sistema privado”.

Si fuera ese el caso, manifestaron que sería un “profundo error del que no quieren ser parte, pues pone en riesgo la vida de las personas y genera un daño inestimable a la red de prestadores de salud”.

Cuando director de Fonasa afirmó que isapres iban a “desaparecer”

En julio del año pasado el director de Fonasa, Camilo Cid, afirmó que con las reformas que buscaba implementar el Gobierno las isapres iban a “desaparecer del mapa de la seguridad social”.

“Consiste en la unificación de los recursos para la salud en Chile. Eso implica reunir los recursos del 7% que las personas deben cotizar, más los aportes fiscales que el país destina a salud, en un solo organismo”, explicó Cid en esa oportunidad.

Ante ello, la Asociación de Isapres le refutó que un traspaso masivo a Fonasa ocurriría en medio de largas listas de espera.

Puntualizó que, a su juicio, Chile estaba “preparado para discutir una reforma de salud, pero no para que las isapres cierren de golpe”.

La Asociación señaló que el énfasis no debía estar puesto en desmantelar el sistema privado, “sino en lograr que todas las personas tengan acceso a tratamientos y prestaciones de manera oportuna”.

“(Pero) lo que hemos visto hasta ahora son acciones tendientes a eliminar a las isapres, en lugar de dar respuestas concretas a los problemas. Lo que uno esperaría es que, si se va a poner fin a algo en materia de salud, que sea a las listas de espera, a la falta de médicos, insumos o infraestructura que afectan diariamente a los chilenos”, remarcó en respuesta al director de Fonasa.