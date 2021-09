“No sólo afecta a la pensión futura de las personas, esto afecta al costo de vida”, de esa forma describió la presidenta del Senado, Ximena Rincón, las consecuencias que traería el cuarto retiro a la economía del país. En conversación con Radio Bío Bío apeló a la responsabilidad de los parlamentarios y pidió transparencia con la ciudadanía.

En el marco de primer congreso nacional de gobernadores que se desarrolla en la región del Bío Bío, la parlamentaria abordó en La Radio los temas que se han tomado la agenda pública, como la inflación y los fondos de pensiones.

Nuevamente un proyecto de retiro de las AFPs está generando controversia tanto en el mundo político como en el económico. Al respecto la senadora indicó que “el escenario del país en el primero, segundo, hasta el tercer retiro era distinto”, precisando que en ese entonces las ayudas económicas eran nulas o muy pocas, pero ahora se cuenta con el Ingreso Familiar de Emergencia Universal.

“Tenemos el IFE Universal, el IFE Laboral, está el Bono Pyme que también me tocó tramitarlo en el Senado”, subrayó.

“Si miramos las cifras, hay más de 4 millones de personas que no tienen nada que retirar, no tienen ahorro en sus cuentas. Hay 2 millones de personas que, si sacaran un cuarto retiro, sacarían menos de 400 mil pesos; hay 1 millón que sacaría con suerte 100 mil pesos. Entonces, es un cuarto retiro que favorece a los que tienen más”, explicó.

Además, dijo que la medida generaría un impacto económico que va a repercutir en lo que menos tienen. “Cuando tú ves la inflación, las UF que se dispara ¿a quién le pega? a las personas más sencillas que se le encarece el costo de la vida”, aseguró.

A su juicio, una solución real al tema de las pensiones debe venir por parte del Gobierno, no mediante una ley corta como la anunciada recientemente, sino a través de una norma para modificar “las tablas de mortalidad, cambiar la forma de calcular la tasa de interés técnico del retiro programado porque eso impactaría positivamente en las pensiones”.

“Afecta al costo de vida”

Rincón insistió que el nuevo proyecto para retirar fondos de las AFPS “no sólo afecta a la pensión futura de las personas, esto afecta al costo de vida (…) el precio de la alimentación va a subir”.

Ante la propuesta de Marco Enríquez-Ominami de eliminar la UF, la parlamentaria afirmó que “podemos estar de acuerdo o en desacuerdo (con el mecanismo), podríamos tener una medida distinta, pero lo que hace es ir tomando la temperatura a la economía. Lo que no podemos olvidar nunca es que nuestras decisiones impactan en la ciudadanía”.

Es más, aseguró que el cuarto retiro “le sirve probablemente a un segmento de personas de clase media, profesionales, a los que más tienen y sin impuesto, los que más tienen se las arreglan con o sin cuarto retiro”.

Por todo lo anterior, afirmó no entender que el Gobierno no tome medidas importantes por “el efecto en las pensiones y se quede en esta cosa de la ley corta que no es sustantiva”.

“El cuarto retiro tiene consecuencias, no es el mismo escenario que teníamos en los primeros retiros y, por mucho que algunos nos emplacen y nos critiquen, creo que hay que ser transparente con la ciudadanía”, insistió.

Emplazamientos a Boric

La candidata Yasna Provoste se sumó este viernes a las críticas que efectuó Sebastián Sichel en contra de Gabriel Boric por la falta de experiencia.

En conversación con Radio Bío Bío, la carta presidencial de Apruebo Dignidad indicó que “basta con mirar la experiencia, yo no pasé de la universidad al parlamento”.

Al respecto, Rincón dijo que es evidente que unos candidatos tienen más experiencia que otros, pero espera que “las diferencias tengan que ver con propuestas”.

En la misma línea, recomendó a Provoste rescatar las propuesta de Paula Narváez y Carlos Maldonado e incluso las que ella levantó en su candidatura.

Revisa la entrevista completa a continuación: