“Dejen de jugar con el bolsillo” de los chilenos. Con esas palabras el ministro de Economía, Lucas Palacios, emplazó a los parlamentarios a tomar decisiones correctas en el área, ya que reiteró que un cuarto retiro de fondos de la AFP seguirá impactando a la inflación.

“El IPC está subiendo y eso tiene un impacto en la UF, que ya está superando los $30 mil”, indicó ejemplificando que ya están subiendo algunos contratos (de arriendo y educacionales) y créditos, afectando directamente en los compromisos económicos de la ciudadanía.

Por ello Palacios remarcó que es importante “ponerle atajo a la inflación”.

“Vuelvo a invitar a los parlamentarios a que sean responsables. Porque esta situación de alzas de precios a quienes más afecta es a los más pobres (…)”, sentenció.

En la misma línea, comentó que para frenar este escenario es necesario no aprobar un nuevo retiro de fondos previsionales.

“Hay que tomar decisiones pensando en cuáles serán las consecuencias y no solamente pensando en el hoy. Y además que postergan la votación buscando el mejor momento político, lo cual también me parece que no corresponde”, opinó.

Por último, el secretario de Estado insistió en que las determinaciones parlamentarias, y “la búsqueda de momentos políticos”, no hacen más que “jugar con el bolsillo de las personas, sobre todo de los más pobres”.