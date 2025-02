Desde la madrugada de este sábado 8 de febrero, los usuarios de PlayStation Network se encuentran sin poder ingresar a sus cuentas, luego que la plataforma sufriera una caída a nivel global.

Asimismo, los jugadores de PS4 y PS5, aún no pueden acceder, debido a los problemas detectados en los servidores de la popular multinacional.

A través del sitio web de PlayStation, la empresa notificó que “algunos servicios están experimentando problemas”.

Y que los siguientes servicios presentan intermitencias, como la PS Vita, PS3, PS4, PS5 y la misma web de la compañía.

Sobre lo mismo, la empresa afirmó a sus clientes que “estamos tratando de resolver el problema lo más pronto posible”.

We are aware some users might be currently experiencing issues with PSN.

For more details: https://t.co/NJX2xGusZM

— Ask PlayStation (@AskPlayStation) February 8, 2025