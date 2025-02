Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Hoy en día, el celular es esencial en la vida cotidiana, pero ¿cuánta radiación absorbemos al tenerlo tan cerca de nuestro cuerpo todo el día? La Oficina Federal de Protección Radiológica de Alemania mantiene una lista actualizada de modelos de smartphones con mayor radiación, clasificados por el coeficiente SAR. BioBioChile revela los cinco celulares con mayor emisión en Chile, liderados por el Motorola G4 y el G8. Aunque los modelos más vendidos en 2024 como el Samsung Galaxy A15 y el A05 también figuran en la lista. A pesar de los niveles, la radiación no ionizante de los teléfonos móviles suele ser inofensiva, siempre y cuando no supere el límite de 2 W/kg establecido por la ICNIRP. Además, los modelos con mayores niveles no son de marcas presentes en Chile, como Telekom o Asus. Si deseas conocer la radiación de tu dispositivo, puedes consultar la base de datos de la oficina alemana.