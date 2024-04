El célebre autor de ciencia ficción (y otros géneros, pero ese fue el que marcó para siempre), bioquímico y futurista Isaac Asimov murió el 6 de abril de 1992, a sus 72 años, tras una prolífica carrera literaria.

El ruso radicado en los Estados Unidos desde su infancia hizo a lo largo de su vida varias predicciones sobre la tecnología y la sociedad. Además de publicar ensayos al respecto, el escritor también era constantemente invitado por los medios para dar su visión del futuro, con ideas que para la época sonaban incluso disparatadas.

Muchas de estas predicciones se han hecho realidad en la actualidad, mientras que otras no (o no todavía) y hoy, cumpliéndose 32 años de su muerte, las revisamos. O bueno, varias de ellas, porque enlistar todas las predicciones que hizo en su vida, así como varias en las que no ha acertado, dan para un estudio mucho mayor que este.

Los vehículos autónomos

“Se dedicarán muchos esfuerzos al diseño de vehículos con ‘cerebros-robot"”.

Los vehículos automatizados, también conocidos como coches sin conductor, están siendo desarrollados actualmente por empresas como Google, Tesla, Uber, Daimler, Ford y Apple.

Las videollamadas

“Las comunicaciones se convertirán en visuales y sonoras, y se podrá ver y oír a la persona a la que se llama por teléfono”.

Esta predicción se hizo realidad con la llegada de servicios de videollamada como Skype, siendo hoy más comunes en servicios como WhatsApp y Discord.

Las cafeteras, tostadoras y comida congelada

“Se diseñarán unidades de cocina que prepararán ‘comidas automáticas’, calentando agua y convirtiéndola en café, tostando pan, friendo, escalfando o revolviendo huevos, asando bacon, etcétera. Los desayunos se ‘encargarán’ la noche anterior para que estén listos a una hora concreta de la mañana siguiente. Las comidas y cenas completas, con la comida semipreparada, se guardarán en el congelador hasta que estén listas para procesar”.

Se acercó bastante, como es evidente. Aún falta eso de poder ordenar la comida por adelantado para ciertos horarios.

La comida in vitro

“La feria de 2014 contará con un Bar de Algas en el que se servirá ‘falso pavo’ y ‘pseudosteak’. No estará nada mal (si se consiguen esos precios premium), pero habrá una considerable resistencia psicológica a semejante innovación”.

Estas palabras suenan similar a lo que actualmente es la creación de carne in vitro, que aún no se puede conseguir en los supermercados pero ya se está trabajando en laboratorios y proponiendo como una alternativa real a la carne natural.

De hecho, aunque Isaac Asimov lo proyectó para 2014, apenas en 2013 se cocinó la primera hamburguesa de probeta en el mundo, y se comió ante el público. Los que la probaron admitieron que, parafraseando, no estaba nada mal.

La automatización

“Los artilugios seguirán liberando a la humanidad de trabajos tediosos”.

Esta predicción también se hizo realidad con la creciente automatización del trabajo y el uso industrializado de robots. El Instituto de Análisis Económico Espacial calcula que alrededor del 60% de los empleos con salarios bajos podrían perderse de aquí a 2035 en las zonas urbanas debido a la automatización.

Los robots, presentes

“Los robots no serán ni comunes ni muy buenos en 2014, pero existirán”.

En línea con la anterior predicción, aunque los robots aún no son habituales en la vida cotidiana, se utilizan en diversos sectores, como la sanidad, la fabricación y la logística.

Diez años después de la fecha de su predicción, la situación se mantiene y se logran importantes avances en inteligencia artificial y robótica, con máquinas que simulan movimientos humanos y animales como el andar o levantar objetos.

Los Mars Rovers

“En 2014, sólo habrán aterrizado en Marte naves no tripuladas, aunque se está preparando una expedición tripulada”.

Esta predicción se hizo realidad con el aterrizaje con éxito de siete naves no tripuladas en Marte, incluido el Mars Science Laboratory, que llevaba en su interior el rover Curiosity.

La creciente urbanización

“Los hombres seguirán alejándose de la naturaleza para crear un entorno más apto”.

Los datos brutos evidencian que esta predicción se ha hecho realidad, ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que en 1960 el 34% de la población mundial vivía en zonas urbanas, porcentaje que superó el 50% durante la década pasada y se espera que aumente hasta el 60% en 2030.

Paneles solares en el desierto

“También funcionarán grandes centrales solares en varias zonas desérticas y semidesérticas: Arizona, el Néguev, Kazajstán. En las zonas más pobladas, pero nubladas y con smog, la energía solar será menos práctica”.

En efecto, se logró, pero no son tan omnipresentes como él las visualizaba. Sin embargo, la energía solar es un elemento clave en las estrategias verdes.

El control de natalidad

“Por lo tanto, habrá una campaña mundial de propaganda a favor del control de la natalidad por métodos racionales y humanos y, para 2014, sin duda habrá surtido efecto. La tasa de aumento de la población habrá disminuido pero, sospecho, no lo suficiente.”

Es un tema polémico, y queda en el aire qué es lo que Isaac Asimov entiende por “métodos racionales y humanos”, pero en general se acerca a la discusión en torno a los métodos anticonceptivos y el aborto.