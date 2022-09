Un hacker de 17 años sería el principal sospechoso de la filtración que sufrió la compañía desarrolladora del videojuego GTA VI, Rockstar Games, hace algunos días.

El joven habría vulnerado la seguridad de la empresa tecnológica a cargo del videojuego de gánsters, de la que extrajo imágenes, gráficas y códigos, los cuales más tarde llegaron a las redes sociales.

De acuerdo a Vandal, un sitio web de videojuegos, fue Matthew Keys, un conocido periodista especializado en tecnología, quien confirmó el arresto del joven hacker: “La policía del Reino Unido arrestó a un joven de 17 años sospechoso de piratear Rockstar Games y filtrar datos asociados con Grand Theft Auto VI”.

Mientras la policía británica aún no ha vinculado al hacker, cuya identidad se mantiene en el anonimato, con la filtración de GTA VI, el comunicador ha entregado más detalles respecto a la investigación.

#BREAKING : Police in the United Kingdom have arrested a 17-year-old suspected of hacking Rockstar Games and leaking data associated with Grand Theft Auto 6.

De acuerdo a Keys, el delincuente cibernético a su corta edad ya habría participado antes en otros ataques tecnológicos, uno de ellos fue a Uber, de la cual se habrían robado datos personales de conductores y usuarios.

De hecho, la relación entre el sospechoso y la filtración de GTA VI se dio debido a que es la misma división la que investiga lo sucedido con la aplicación de transportes.

Hasta el momento, la policía de Londres solo ha entregado detalles menores del menor arrestado, como su edad y su lugar de residencia, Oxfordshire.

On the evening of Thursday 22 September 2022, the City of London Police arrested a 17-year-old in Oxfordshire on suspicion of hacking, as part of an investigation supported by the @NCA_UK’s National Cyber Crime Unit (NCCU).

He remains in police custody. pic.twitter.com/Zfa3OlDR6J

— City of London Police (@CityPolice) September 23, 2022