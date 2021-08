La próxima entrega de Activision ya fue anunciada junto a un video que nos deja vislumbrar una pequeña parte de los lugares donde se luchará, así como también su nombre, “Call of Duty: Vanguard”.

Según un Tweet publicado por la compañía, se dará más información del juego el próximo 19 de agosto en un evento que tendrá al battle royale “Warzone” como lugar de encuentro para compartir detalles de la próxima entrega.

El mapa escogido para tal anuncio será Verdansk y consigo traerá un nuevo vehículo blindado que, se espera, tenga conexión con la próxima entrega de la serie.

Por lo que se puede lograr apreciar en dicho video, no son más que alguna que otra referencia a lo que podría ser la segunda guerra mundial, aunque aún no es nada seguro.

No se ha especificado cuales serán las plataformas que disfrutarán de este nuevo juego Call of Duty de Activision, pero se espera que llegue a PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 y PS5.