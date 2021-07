Konami anunció que Antoine Griezmann dejará de ser embajador oficial de Yu-Gi-Oh! después de sólo un mes como rostro tras la filtración de un polémico video.

En la secuencia, que data de 2019, el jugador francés aparece junto a su compañero del FB Barcelona Ousmane Dembele mientras este último se ríe del físico y de la lengua utilizada por los empleados de un hotel en Japón.

“Todas estas caras feas, solo para que puedas jugar al Pro Evolution Soccer, ¿no te da vergüenza? ¿Qué tipo de lenguaje atrasado es ese? Chicos, ¿son tecnológicamente avanzados en su país o no?”, señala Dembelé.

“Habíamos anunciado que Antoine Griezmann sería nuestro embajador Yu-Gi-Oh!, pero a la luz de los acontecimientos recientes, decidimos anular el contrato”, indicó la compañía a través de un comunicado.

La firma, que anualmente lanza su videojuego de fútbol Pro Evolution Soccer, además pidió explicaciones al club catalán, afirmando que “las discriminación en todas sus formas es inaceptable”.

En el video, subido en una cuenta anónima que tenía pocos seguidores, Dembele se ríe de unos trabajadores que instalan un televisor en su cuarto de hotel en plena gira del equipo español.

En las imágenes se aprecia cómo el francés se burla del físico y la lengua de los empleados japoneses. Pese a que Griezmann no habla, se le ve riendo con los comentarios de su compañero.

A raíz de la polémica, Antoine utilizó sus redes sociales para ofrecer disculpas por lo sucedido.

“Siempre he estado comprometido contra cualquier forma de discriminación. Durante los últimos días, algunas personas han querido hacerme pasar por el hombre que no soy. Rechazo firmemente las acusaciones que se me han hecho y pido disculpas si he ofendido a mis amigos japoneses”, escribió.