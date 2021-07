El delantero de la selección francesa Ousmane Dembélé está en la mira luego de que se filtrara un video en el que aparece con Griezmann y se refiere a unas personas con rasgos asiáticos como “estas personas feas”.

Según consigna Diario AS, las imágenes pertenecen al 2019 y se ve que Dembélé graba a Griezmann mientras unos trabajadores del hotel donde se hospedaban intentaban arreglar problemas con el televisor de la habitación.

“Todas estas caras feas, solo para que puedas jugar al Pro Evolution Soccer, ¿no te da vergüenza? ¿Qué tipo de lenguaje atrasado es ese? ¿Estás tecnológicamente avanzado en tu país o no?”, se escucha que dice el exBorussia Dortmund.

En el video también aparece Antoine Griezmann, aunque la mayoría de las críticas de medios y fanáticos han caído sobre Dembélé.

Este lunes ambos jugadores pidieron disculpas por el video filtrado. “Siempre he estado comprometido contra cualquier forma de discriminación. Durante los últimos días, algunas personas han querido hacerme pasar por el hombre que no soy. Rechazo firmemente las acusaciones que se me han hecho y pido disculpas si he ofendido a mis amigos japoneses”, publicó Griezmann en twitter.

Por su parte, Dembélé también se disculpó a través de redes sociales. “(El video) Podría haber tenido lugar en cualquier parte del planeta y habría usado las mismas expresiones. Así que no estaba apuntando a ninguna comunidad. A veces utilizo este tipo de expresiones en privado, con amigos, independientemente de su origen. Este video ahora se publicó. Así que me imagino que pudo haber ofendido a la gente de estas imágenes, por eso les presento mis más sinceras disculpas”, dijo el delantero.