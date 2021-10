Hace algunos minutos, usuarios a nivel global han reportado la caída de los servicios de mensajería instantánea de Telegram.

Esto se suma a las ya conocidas situaciones que viven WhatsApp, Instagram y Facebook.

La situación también fue tomada en consideración por el sitio DownDetector, que recibe los reportes a nivel mundial.

User reports indicate Telegram is having problems since 1:49 PM EDT. https://t.co/4EVuNGgxao RT if you're also having problems #Telegramdown

— Downdetector (@downdetector) October 4, 2021