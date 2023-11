La Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) es una instalación gigante que se encuentra orbitando la Tierra y en la que habitan astronautas de distintas partes del mundo.

Allí, realizan estudios sobre el Universo y experimentos en el entorno espacial sobre astrobiología, astronomía, meteorología, física y otras disciplinas. Es básicamente un laboratorio de investigación en microgravedad.

De acuerdo con la Agencia Espacial Europea (ESA), la ISS se encuentra a unos 400 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, y da la vuelta completa 16 veces al día, por lo que se mueve a una velocidad de casi 28.000 kilómetros por hora. Pero, ¿se ve a simple vista?

Lo cierto que sí, probablemente alguna vez miramos el cielo y vimos un punto brillante moviéndose entre las estrellas que muchos piensan puede ser un satélite, un avión, o incluso un ovni, pero existe la posibilidad de que sea la ISS.

Ahora, la NASA lanzó una aplicación para revisar su ubicación en tiempo real y así poder saber por qué ciudades pasará y en qué momentos. De hecho, la agencia espacial ya contaba con un sitio web para ubicar la ISS, pero ahora la experiencia será mucho más fácil.

La app se llama Spot the Station, ya está disponible para dispositivos Android e iOS y allí puedes revisar la trayectoria actual de la ISS y si es que pasará por tu ciudad.

Además, la NASA también integró información adicional a esta herramienta, de hecho, se puede configurar para que la app notifique al usuario si es que la ISS pasará por su ubicación.

