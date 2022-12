El pasado viernes, el multimillonario Elon Musk, ahora dueño de Twitter, comenzó a suspender las cuentas de periodistas que habían estado cubriendo temas sobre la red social y las nuevas medidas que ha implementado allí, ahora, anuló esta medida.

Algunos de los periodistas habían estado tuiteando sobre la decisión de Twitter de dar de baja la cuenta @ElonJet, que rastreaba los vuelos del avión privado de Musk, y sobre versiones provenientes de esa cuenta alojadas en otras redes sociales. Eso habría molestado al magnate.

“¡Si alguien publicara ubicaciones y direcciones en tiempo real de los reporteros del NYT, el FBI estaría investigando, habría audiencias en Capitol Hill y Biden daría discursos sobre el fin de la democracia!”, se quejó en un tuit.

“Cualquier cuenta que haga doxxing (revelación pública de datos personales, ndlr) con información de ubicación en tiempo real será suspendida, pues es una violación física de seguridad”, dijo Musk hace algunos días cuando suspendió a @ElonJet. Mismo argumento reutilizó a fines de esta semana.

If anyone posted real-time locations & addresses of NYT reporters, FBI would be investigating, there’d be hearings on Capitol Hill & Biden would give speeches about end of democracy!

— Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2022