Las opiniones están dividas en Twitter desde que Elon Musk compró la red social, tanto así que parte de los usuarios han decido cerrar sus perfiles, abandonar o simplemente migrar a otras plataformas como Mastodon, que resuena durante las últimas semanas. Y así también lo han hecho algunos famosos.

Modelos, cantantes, actrices y actores demostraron que no están de acuerdo con las prácticas del multimillonario, también dueño de Tesla, que ahora hace y deshace con la plataforma.

Entre algunos de sus cambios que causó polémica está el cuestionado “Twitter Blue”, que permite verificar cuentas con el ticket azul a usuarios que paguen por el servicio. Aquello se prestó para confusiones y el uso de cuentas falsas durante los primeros días y pesar de ello Elon Musk continuó con esta medida.

Otro cambio bien criticado por los usuarios fue que Musk levantó las restricciones que impedían que en la red social se difundiera información falsa, de dudosa procedencia o discursos de odio, lo que provocó una ola de desinformación sobre la pandemia, por ejemplo.

Así mismo permitió el regreso de Donald Trump a Twitter, que había sido vetado por promover discursos de odio en la red social. Además, prometió perdonar a todos los usuarios que habían sido suspendidos de Twitter por motivos similares, siempre y cuando no rompieran la ley.

Estas son solo algunas de las nuevas políticas de Elon Musk que han causado revuelo en Twitter y por ende, la deserción de distintas de ciertas personalidades, que han despedido a sus seguidores con reflexivos mensajes.

Elton John fue uno de los desertores más recientes de Twitter; sin embargo, desde que manifestó querer dejar la app su perfil continúa visible, aunque sin interacciones desde entonces.

“Toda mi vida he tratado de usar la música para unir a la gente. Sin embargo, me entristece ver cómo la desinformación se está utilizando ahora para dividir nuestro mundo”, escribió en su último tuit.

“He decidido dejar de usar Twitter, dado su reciente cambio en la política que permitirá que la información errónea florezca sin control”, concluyó.

All my life I’ve tried to use music to bring people together. Yet it saddens me to see how misinformation is now being used to divide our world.

I’ve decided to no longer use Twitter, given their recent change in policy which will allow misinformation to flourish unchecked.

— Elton John (@eltonofficial) December 9, 2022