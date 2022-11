Instagram continúa mejorando la red social y esta vez trajo una actualización que ya está siendo utilizada por los usuarios: las llamadas “notas”. Se trata de un espacio similar a instastories donde los usuarios pueden compartir algunos pensamientos.

La herramienta llegó con la última actualización y se encuentra en la pestaña de chats de los usuarios. Allí se pueden escribir breves mensajes públicos o para “mejores amigos”, que permanecen en la parte superior de la pantalla -como las stories– por 24 horas.

Sin embargo, esta función no es igual a las historias en su totalidad. A diferencia de estas, si los usuarios quieren compartir una nueva nota, esta reemplazará a la anterior y no se acumularán. Además, el texto dispone de solo 60 caracteres, con espacios incluidos.

Esta no es la única actualización que llegó a la app de fotos esta semana. Al igual que las notas, Instagram finalmente integró una función para programar publicaciones.

“Los creadores y las cuentas comerciales ahora pueden programar publicaciones con hasta 75 días de anticipación. Disponible en Android (próximamente iOS)🤩”, informó Instagram a través de Twitter.

Así, los usuarios podrán dejar post previamente listos para que se publiquen en la fecha y hora que planeen, siempre y cuando tengan un margen de 75 días al futuro.

Además, también se hicieron cambios en la versión web de Instagram, específicamente en su interfaz y distribución de secciones. “Ahora es más limpia, rápida y fácil de usar”, explicó el CEO Adam Mosseri, en Twitter.

🎉 New Features 🎉

Some “finally features” that I think you’re going to be excited about…

– Schedule Posts (coming soon)

– IG Web Updates pic.twitter.com/5tyMxWh1n8

— Adam Mosseri (@mosseri) November 8, 2022