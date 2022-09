Instagram permite compartir ‘Historias’, o contenidos efímeros en formato video, pero hasta ahora cortaba en distintos clips aquellos que sobrepasan los 15 segundos de límite máximo que admitía. Esto ya no va a ocurrir con aquellos que duren hasta un minuto.

Los usuarios podrán crear y compartir Historias de hasta 60 segundos de duración, un cambio que la compañía ha empezado a desplegar entre los usuarios de la red social a nivel global, tras su prueba el año pasado.

Hasta ahora, los usuarios contaban con un límite de 15 segundos para las Historias en formato video. Toda grabación que superara ese tiempo automáticamente se cortaba y compartía en varios clips.

El nuevo límite permitirá compartir videos más largos y sin cortes, siempre que duren menos de un minuto, como ha confirmado la compañía al portal TechCrunch. El cambio ya se está implementando de manera global.

Esta no sería la única actualización de la app de fotos que se comenta este mes. De hecho, a inicios de septiembre el creador de Instagram, Adam Mosseri, anunció otros cambios en cuanto a instastories.

Se trata de la herramienta “Archivos”, en la que se guardan todas la historias de los usuarios de manera privada tras desaparecer del perfil pasadas las 24 horas. Si bien la app ya permitía volver a compartirlas, ahora es posible hacerlo también como un post en el feed.

Así lo explicó Mosseri a través de su cuenta de Twitter. Así mismo, también anunció que ahora existe un archivo de los post del feed que sean eliminados y uno de los videos en vivo realizados en Instagram, aunque solo guardará los de los últimos 30 días.

💎 Hidden Gems 💎 – Archive 🕗

Archive is a surface that shows you…

– Stories you’ve posted

– Feed posts you’ve archived

– Live broadcasts from the past 30 days

Check it out and let me know what you think 👇🏼 pic.twitter.com/FNZSNYap3O

— Adam Mosseri (@mosseri) September 7, 2022