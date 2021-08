Una gran lista de celebridades tales como músicos, comediantes, estrellas de cine y series se unieron a la plataforma de Cameo para recaudar fondos para los refugiados de Afganistán.

Entre los rostros de famosos que donaron el 100% de sus ganancias a Choose Love están parte del cast de Game of Thrones con estrellas como Wilf Scolding, Lena Headey y John Bradley.

La función principal de la aplicación es que los usuarios paguen una suma de dinero para que las celebridades pueden grabar saludos visuales personalizados y unirse a sus fanáticos para videollamadas en vivo, así como mensajes directos a cambio de una tarifa.

Ahora es posible hablar con ellos

¿Soñaste alguna vez poder hablar con tu actor o actriz favorita? Ahora es posible, aunque… solo si tienes los medios para ello. Algunos agendan reuniones para tener “Cameo Calls”, llamadas en las que pueden conversar a solas, tomarse una foto juntos para luego compartirlas en redes sociales.

Aunque como se señaló anteriormente, el precio para acceder a este servicio es bastante variado y en algunos casos, bastante caro, desde los 15 dólares (12 mil pesos chilenos aproximadamente) hasta los 300 dólares (235 mil pesos chilenos aproximadamente).

Pero recuerda que ni ellos, ni la aplicación de Cameo se lleva el dinero, todo es directamente enviado en beneficio para los refugiados de Afganistán.

Choose Love es una organización benéfica que brinda ayuda y servicios vitales a los afganos que han huido del país.

En un clip promocional, la estrella de The Crown, Olivia Colmans, compartió “Voy a hacer 25 de estos videos para sus seres queridos, amigos, lo que sea que quieran para Choose Love y todos los fondos recaudados ayudarán a las personas que huyen de los talibanes”.

“Hola a todos, soy Aimee Lou Wood y estaré por un tiempo limitado en Cameo durante el evento de Choose Love. Hare 25 videos y todo el dinero recaudado será destinado a los refugiados de Afganistán. Por favor, entren a mi perfil y ayúdennos” señaló la actriz de Sex Education en su Instagram.

Por ahora, las celebridades que se han unido a la aplicación son la actriz de The Witcher MyAnna Buring, la influencer Natalie Lee, Georgia Taylor de Coronationa Street, la escritora Dawn O’Porter, la comediante Deborah Frances-White, la influencer Jo Elvin, la estrella del Canal 5 Ben Fogle, el actor The One Wilf Scolding y Aimee Lou Wood de Sex Education.