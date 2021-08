Como se informó anteriormente hace una par de semanas, luego de que los talibanes tomaran el control de la ciudad capital de Kabul en Afganistán, las mujeres del All-Girls Robotics Team tuvieron que pedir refugio para poder escapar del la situación conflictiva que se vive actualmente en el país.

En su momento, la abogada de Derechos Humanos, Kimberly Motley señaló a la CBC que las jovenes “Están preocupados por lo que traerá el mañana. Quieren seguir educándose. Quieren seguir siendo el futuro de Afganistán. Pero es una situación extremadamente delicada y peligrosa para ellas”.

Finalmente, cinco miembros del equipo de robótica afgano de mujeres logró escapar a México de aquel incierto futuro que les podía esperar en Afganistán.

“Recibimos a las primeras solicitantes de status humanitario en México provenientes de Afganistán , ellas forman parte del equipo de robótica de ese país y defienden un sueño: un mundo con igualdad de género. Bienvenidas!!!” señaló por Twitter el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard.

La capitana y representante del equipo, Fatemah Qaderyan, señaló en su cuenta de Twitter “Agradecemos profundamente su apoyo y tenerlo a nuestro lado es un gran placer para nosotras”.

We deeply appreciate for your Support & having you by our side is a big pleasure for US.@m_ebrard @SalehiSaghar @KawsarRoshan @lida_azizi https://t.co/H1cWlepaCG

