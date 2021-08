La aplicación de videos cortos que comenzó a popularizarse durante la pandemia y a ser utilizada especialmente por adolescentes, TikTok, hoy decidió introducir importantes cambios en su privacidad para fortalecer la seguridad y bienestar de estos mismos jóvenes en la plataforma.

“La configuración de la mensajería directa de los usuarios de entre 16 y 17 años cambió por defecto a “Nadie” de manera que estos usuarios tendrán que decidir si cambian a “Amigos” o a “Todos” en caso de querer recibir mensajes de otras personas. Las cuentas ya existentes recibirán un mensaje pidiéndoles que revisen y confirmen su configuración de privacidad la próxima vez que utilicen esta función” señaló el comunicado de la empresa.

Estas actualizaciones afectaron principalmente a la configuración de seguridad actual, como el no permitir que se envíen imágenes o videos en mensajes. Además de deshabilitar la mensajería para cuentas de menores de 16 años.

Recordemos que TikTok no está exento de contenido sugerente no apto para menores de edad que, si bien no es pornográfico si es bastante erotizado como para ser visto por los jóvenes usuarios de la aplicación.

Más actualizaciones de TikTok

Aquellos usuarios que se encuentren entre los 13 y los 15 años y quieran subir su primer video a la plataforma también fueron afectados por esta medida.

“Para ayudarles a entender las opciones de compartición de contenido, y la privacidad que implica cada una de ellas, una vez que el video esté listo, y antes de poder publicarlo, se les mostrará una ventana emergente en la que tendrán que especificar quién quieren que pueda ver el vídeo: “seguidores”, amigos” o “solo yo”” informaron desde la compañía.

Los usuarios de entre 13 y 15 años tendrán sus configuraciones de forma predeterminada como “privadas” por lo que podrán optar por compartir su contenido con seguidores o amigos, ya que la configuración “Todos” está desactivada. Las funcionalidades de Pegar y Dúo también están deshabilitadas para cuentas menores de 16 años.

Otra función a tener en cuenta es la introducción en los cambios de la configuración de descarga de los videos públicos. Esta opción está permanentemente desactivada para aquellos usuarios entre 13 y 15 años para que no se pueda replicar en otras redes.

Para aquellos entre los 16 y 17 años van a poder decidir sobre su privacidad, ellos podrán modificar sus ajustes para que otras personas puedan descargar sus videos. Sin embargo, si desean optar por activar esta opción, tendrán que verificar una confirmación antes de continuar.

TikTok también se limitó el envío de las notificiaciones “push” de manera que a partir de ahora los menores que tengan entre 13 y 15 años no recibirán notificaciones a partir de las 21:00 horas. Mientras que los de 16 y 17 años tendrán las notificaciones “push” desactivadas a partir de las 22.00 horas.