WOM se convirtió en la primera operadora en Chile en agregar a Telegram dentro de sus redes sociales libres.

La compañía anunció a través de sus canales oficiales que a partir de este jueves 18 de marzo la aplicación se suma a sus redes sociales gratis en todos sus planes multimedia y bolsas prepago RRSS y Mixtas.

En tanto, tal como reporta el portal especializado Pisapapeles, en el sitio de la firma se puede ver a Telegram junto a Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat.

Pese a que no aparece Whatsapp, aún se ofrecen bolsas de un año de esta plataforma por $1.000.

Telegram tuvo un importante alza en la cantidad de usuarios luego que WhatsApp anunciara una serie de cambios en su política de privacidad en enero pasado.

Específicamente, la compañía informó a sus usuarios mediante una notificación que aceptando las nuevas condiciones, permitirán que sus datos se compartan con el resto de los servicios de Facebook.

Quienes no lo hagan hasta el 15 de mayo, sencillamente no podrán seguir usando la aplicación.

Debido a esto, a inicios de febrero BioBioChile consultó a las diferentes compañías para saber si agregarían a Telegram en sus planes tal como lo hicieron con WhatsApp.

Pese a que en aquella oportunidad desde WOM aseguraron estar enfocados “en seguir innovando y en entregar las mejores promociones a todos nuestros clientes”, no confirmaron si efectivamente sumarían el servicio de mensajería instantánea en sus planes.

En Entel señalaron que por ahora no estaba considerada esta opción, aunque afirmaron que es algo que se evaluaría. En el caso de Movistar, indicaron que no se había contemplado esta alternativa, mientras que desde Claro no se refirieron al tema.