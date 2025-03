El fundador de SpaceX, Elon Musk, anunció este sábado que su megacohete Starship volará a Marte a finales de 2026 llevando el robot humanoide Optimus, de Tesla.

“La nave espacial partirá hacia Marte a finales del próximo año, llevando a Optimus. Si esos aterrizajes van bien, los aterrizajes con humanos podrían empezar en 2029, aunque 2031 es la fecha más probable”, escribió el magnate en su red social X.

Starship departs for Mars at the end of next year, carrying Optimus.

If those landings go well, then human landings may start as soon as 2029, although 2031 is more likely. https://t.co/JRBB95sgNN

