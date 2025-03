La física cuántica acaba de desafiar una vez más nuestros conceptos fundamentales sobre la materia. Ahora, un equipo internacional de físicos ha logrado crear un extraordinario “supersólido” a partir de la luz, según revela un estudio publicado en la revista Nature.

Se trata de un material paradójico que posee simultáneamente estructura cristalina sólida y capacidad para fluir como un líquido sin fricción, un fenómeno que ha intrigado a los científicos desde que se propuso teóricamente en la década de 1960, consigna nuestro medio asociado Deutsche Welle.

“Realmente convertimos la luz en un sólido. Eso es bastante impresionante”, afirma Dimitris Trypogeorgos del Consejo Nacional de Investigación (CNR) de Italia, quien lideró esta investigación pionera, según declaraciones recogidas en New Scientist.

Los supersólidos representan una de las paradojas más fascinantes de la física cuántica: materiales que mantienen una estructura rígida mientras fluyen sin resistencia, exhibiendo viscosidad cero.

Durante décadas, los científicos buscaron estos estados exóticos principalmente en átomos de helio-4 sometidos a condiciones extremas, pero los resultados fueron esquivos o engañosos.

La idea de crear supersólidos tuvo su primer éxito experimental en 2017, cuando investigadores de la ETH de Zúrich y del MIT lograron producirlos utilizando átomos de sodio y rubidio respectivamente, según recoge ZME Science.

Sin embargo, estos experimentos requerían condiciones extremadamente difíciles de conseguir: temperaturas cercanas al cero absoluto donde los efectos cuánticos, normalmente insignificantes, se vuelven dominantes.

Supersolids are strange materials that behave like both a solid and a fluid due to quantum effects – and now researchers have created an intriguing new type of supersolid from laser light. https://t.co/7rlqx0AKpD

— New Scientist (@newscientist) March 5, 2025