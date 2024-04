El rover Perseverance, vehículo espacial de la NASA que actualmente está tomando muestras en Marte, encontró una roca que reafirma la existencia de agua en el planeta rojo y que podría contener evidencia de vida microbiana.

El hallazgo ocurrió en el cráter Jezero, donde los científicos creen que antes existió un enorme lago. El rover recogió muestras de esta roca el 11 de marzo y la llamaron “Bunsen Peak”.

“En pocas palabras, este es el tipo de roca que esperábamos encontrar cuando decidimos investigar el cráter Jezero“, comentó en un comunicado de la NASA, Ken Farley, científico del proyecto Perseverance en Caltech, California.

Pero, ¿por qué la roca es tan especial? Según explicó el científico, gran parte de los minerales que contiene estuvieron sumergidos en agua en el pasado, lo que proporcionará valiosa información.

“Casi todos los minerales de la roca que acabamos de tomar muestras se formaron en agua. En la Tierra, los minerales depositados en agua suelen ser buenos para atrapar y preservar material orgánico antiguo y biofirmas. La roca puede incluso informarnos sobre las condiciones climáticas de Marte que estaban presentes cuando se formó”, dijo.

Update on #SamplingMars: I recently collected my 24th sample from an area called "Bunsen Peak" (named for the @YellowstoneNPS landmark). The rock core is filled with silica and carbonate. https://t.co/PJeNVCluNV pic.twitter.com/6Oi12jeNJ0

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 3, 2024