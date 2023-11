SpaceX se prepara para su segundo intento de enviar la nave Starship y su cohete Super Heavy en un vuelo de prueba orbital el viernes 17 de noviembre, a falta de aprobación gubernamental.

En abril, la compañía que lidera Elon Musk intentó volar para orbitar su Starship y Super Heavy desde la Starbase en Boca Chica, Texas, por primera vez. Pero los problemas con la separación de etapas antes de alcanzar la altitud orbital obligaron a SpaceX a que el cohete se autodestruyera sobre el Golfo de México.

SpaceX transmitirá la nueva prueba unos 30 minutos antes del despegue. “Como ocurre con todas las pruebas de desarrollo, el cronograma es dinámico y es probable que cambie”, afirmó la compañía en su página web.

Starship preparing to launch as early as November 17, pending final regulatory approval → https://t.co/bJFjLCiTbK pic.twitter.com/qRKv9ugWsR

— SpaceX (@SpaceX) November 11, 2023