La mañana de este jueves se estaba llevando a cabo el primer lanzamiento de prueba del cohete Starship cuando este explotó en el aire a pocos instantes de despegar. La inmensa nave espacial es la más poderosa de la historia y corresponde a una de las más ambiciosas inversiones de SpaceX, compañía de Elon Musk.

Sin embargo, a pesar de esta falla que provocó el desastre, la misión fue un rotundo éxito, puesto que lo que buscaba en concretar el despegue en sí y ya se contemplaban altas posibilidades de que algo como esto ocurriera.

Según reportaban los ingenieros de SpaceX en la transmisión en vivo que se emitió poco después de las 9:00 AM, el Starship alcanzó una altitud aproximada de 30 kilómetros hasta que finalmente perdió su orientación. No logró salir al espacio exterior para sobrevolar el Golfo de México, como estaba planeado.

En el intento, explotó, aunque la compañía catalogó el hecho más bien como un “desmontaje”. Así lo explicaron en su cuenta oficial de Twitter: “Como si la prueba de vuelo no fuera lo suficientemente emocionante, Starship experimentó un rápido desmontaje no programado antes de la separación de la etapa”.

A pesar de este traspié, tanto SpaceX como Elon Musk celebraron el despegue, apuntando a que el éxito de este primer vuelo tiene que ver con los aprendizajes que dejó para el equipo de ingenieros que han estado trabajando en su desarrollo.

“Con una prueba como esta, el éxito proviene de lo que aprendemos, y la prueba de hoy nos ayudará a mejorar la confiabilidad de Starship mientras SpaceX busca hacer que la vida sea multiplanetaria”, declararon.

— SpaceX (@SpaceX) April 20, 2023