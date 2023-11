La misión Juno de la NASA, encontró sales y compuestos orgánicos en Ganímedes, la luna más grande de Júpiter que está en la mira de los científicos, puesto que posee un océano interno gigante en el que, se presume, podría haber vida.

El hallazgo es importante porque los compuestos orgánicos son moléculas en base a carbono (C), un elemento crucial para la vida en la Tierra. De acuerdo con la agencia espacial, estos fueron encontrados en la superficie de Ganímedes por el espectrómetro Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) a bordo de Juno.

Asimismo, señalan que estos hallazgos “podrían ayudar a los científicos a comprender mejor el origen de Ganímedes y la composición de sus profundidades oceánicas”.

De hecho, anteriormente, observaciones de la nave espacial Galileo, el telescopio Hubble y el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (ESO) habían insinuado la presencia de sales y compuestos orgánicos en esta luna, pero los resultados no fueron concluyentes hasta ahora.

Los nuevos datos en concreto fueron recopilados en junio de 2021, pero los expertos obtuvieron las conclusiones este año, explicadas en un estudio que se publicó a fines de octubre en Nature Astronomy.

“La presencia de sales amoniacales sugiere que Ganímedes pudo haber acumulado materiales lo suficientemente fríos como para condensar amoníaco durante su formación. Las sales de carbonato podrían ser restos de hielos ricos en dióxido de carbono”, explicó Federico Tosi, coinvestigador de Juno del Instituto Nacional de Astrofísica de Italia en Roma y autor principal del artículo, en un comunicado de la NASA.

Además, la existencia de un campo magnético como el de la Tierra en Ganímedes, permitió resultados más claros en algunas zonas.

“Encontramos la mayor abundancia de sales y compuestos orgánicos en los terrenos oscuros y brillantes en latitudes protegidas por el campo magnético”, agregó Scott Bolton, investigador principal de Juno del Southwest Research Institute en San Antonio.

For the first time, our #JunoMission has detected mineral salts and organic compounds on the surface of Jupiter’s moon Ganymede. The finding suggests an underground ocean brine is reaching the crust of the icy world: https://t.co/lJlZ53iGyg pic.twitter.com/xs8F5SPZmq

— NASA (@NASA) October 31, 2023