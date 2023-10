La NASA se prepara para su próxima misión espacial que implica volver a traer muestras de un asteroide, pero esta vez mucho más ambiciosa, puesto que este gigante objeto espacial, llamado “Psyche”, está valorado en cuatrillones de dólares.

Resulta que este asteroide, con un diámetro de 210 kilómetros, tiene componentes metálicos por los que se considera una “rareza”. Estos son hierro, níquel y también podría contener otros metales como oro, platino, cobre, cobalto, iridio y renio.

De hecho, tiempo atrás, Lindy Elkins-Tanton, científica principal de la misión Psyche de la NASA, comentó que si el material de Psyche fuera trasladado a la Tierra, podría costar millones de dólares. Sólo su hierro, calculó, tendría un valor de 10.000 cuatrillones en EE.UU.

Sin embargo, la agencia espacial puso este asteroide en la mira porque los astrónomos han apuntado a que, en el pasado, esta roca metálica fue en realidad un planeta del tamaño de Marte que perdió sus capas y quedó reducido a su núcleo.

Ahora, la NASA anunció la fecha de lanzamiento de la nave espacial Psyche, que se acercará al asteroide para tomar muestras y traerlas a la Tierra, una tarea que podría tomarle 6 años.

El día del despegue finalmente quedó programado para el 12 de octubre, donde comenzará el recorrido de 2.200 millones de millas, hasta llegar al objeto rico en metales.

“El asteroide, que se encuentra en la parte exterior del cinturón de asteroides principal entre Marte y Júpiter, puede ser parte del núcleo de un planetesimal (un bloque de construcción de un planeta) y puede decirnos más sobre los núcleos planetarios y la propia formación de la Tierra“, explica la agencia espacial en un comunicado.

La nave en cuestión despegará desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, impulsada por un cohete Falcon Heavy de SpaceX, el jueves 12 a las 10:16 am ETD, que en Chile serían las 9:16 am. El lanzamiento será transmitido en vivo por los canales de la NASA en YouTube, X, Facebook, Twitch, Daily Motion y la plataforma de streaming de la agencia espacial.

The 2.2-billion-mile quest to explore a mysterious, metal-rich asteroid begins Oct. 12, and you're invited to be there online. Here's how you can register to attend the launch of NASA’s #MissionToPsyche virtually: https://t.co/jtOGaBlSA7 pic.twitter.com/46Nd0arEsY

— NASA Solar System (@NASASolarSystem) October 4, 2023