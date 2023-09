La Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. dio por finalizada su investigación sobre la explosión del cohete Starship Super Heavy de la compañía SpaceX, de Elon Musk, que busca llevar humanos a Marte en el futuro próximo.

De acuerdo con el reporte final, el organismo encontró múltiples causas que generaron la explosión del cohete tras su despegue y también identificó 63 “acciones correctivas” que SpaceX tendrá que arreglar antes de intentar otro lanzamiento.

“Las acciones correctivas incluyen rediseños del hardware del vehículo para evitar fugas e incendios; rediseño de la plataforma de lanzamiento para aumentar su robustez; incorporación de revisiones adicionales en el proceso de diseño; análisis y pruebas adicionales de sistemas y componentes críticos para la seguridad”, concluyó la FAA.

Cabe recordar que esta semana, SpaceX terminó de volver a ensamblar el cohete tras su destrucción y se esperaba conocer la respuesta final del organismo federal para proceder con un nuevo intento de despegue. Pese a ello, todavía queda esperar a que completen las correcciones.

De hecho, la FAA también aclaró que “el cierre de la investigación del percance no indica una reanudación inmediata de los lanzamientos de Starship en Boca Chica”.

“SpaceX debe implementar todas las acciones correctivas que afecten la seguridad pública y solicitar y recibir una modificación de la licencia de la FAA que aborde todos los requisitos regulatorios aplicables, ambientales y de seguridad antes del próximo lanzamiento de Starship”, agregaron.

La compañía de Elon Musk, por su parte, se mostró de acuerdo con las mejoras solicitadas. “La mejora recursiva es esencial mientras trabajamos para construir un sistema de lanzamiento totalmente reutilizable capaz de transportar satélites, cargas útiles, tripulación y carga a una variedad de órbitas y sitios de aterrizaje terrestres, lunares o marcianos”, expresaron a través de una declaración compartida en Twitter (x).

Recursive improvement is essential as we work to build a fully reusable launch system capable of carrying satellites, payloads, crew, and cargo to a variety of orbits and Earth, lunar, or Martian landing sites pic.twitter.com/3fQEEoY8Zc

— SpaceX (@SpaceX) September 8, 2023