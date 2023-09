Recientemente, el creador musical de redes sociales conocido como “Ghostwriter”, presentó su canción Heart on My Sleeve para ser nominada a los Premios Grammy del próximo año, el compositor aspira a las categorías Canción del Año y Mejor Canción de Rap, sin embargo, la pieza musical fue hecha con Inteligencia Artificial (IA).

Esta petición complicó a la Academia de Grabación, a cargo de los Grammy, puesto que surge el dilema de premiar una canción hecha con IA por sobre artistas que crearon música con elementos más “auténticos”, por así decirlo.

Además, lo que hizo Ghoswriter entra en una suerte de vacío legal que no permite simplemente que la canción sea descartada, puesto que fue escrita y compuesta por él y lo único en lo que utilizó la IA fue para imitar las voces de las artistas The Weeknd y Drake, que serían quienes la “interpretan”.

La canción alcanzó gran popularidad en redes sociales logrando millones de visualizaciones y catapultando a su creador, que se mantiene en el anonimato, como una especie de “visionario”.

Ghostwriter's AI Drake and The Weeknd track "Heart On My Sleeve" has reportedly been submitted to the 2024 #GRAMMYs. It has been deemed eligible. pic.twitter.com/AaD97b0BKo

— Rap Feeds (@RapFeedz) September 6, 2023