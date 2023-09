La infidelidad es uno de los principales motivos de ruptura de una pareja. Los motivos de esto pueden ser variados, sin embargo, ahora se pueden predecir gracias a la Inteligencia Artificial.

Un grupo de investigadores de la Universidad de Lausana en Suiza, dirigidos por la profesora Laura M. Vowels, se dispuso, a través de datos y modelos de aprendizaje automático, comparar la previsibilidad relativa de varios factores en una relación, según publicó Men’s Health.

Los resultados se publicaron en la revista Journal of Sex Research, bajo el artículo “¿Es predecible la infidelidad? Uso del aprendizaje automático para identificar los predictores más importantes de la infidelidad”.

Inteligencia Artificial e infidelidad: los dos estudios base

Se utilizaron dos grupos de datos diferentes para la investigación. El primero corresponde a un estudio donde participaron 891 adultos, de los cuales el 63% eran matrimonios o parejas que convivían. De los participantes, el 54% se identificó como homosexual, el 21% bisexual, el 11% como homosexual y el 7% lesbiana.

El segundo grupo de datos se sacó de un estudio donde participaron 202 parejas que llevaban en promedio nueve años juntos.

Los datos recolectados tenían variables como edad, raza, orientación sexual o nivel de educación, además de evaluaciones de comportamiento, como por ejemplo satisfacción sexual, satisfacción en su relación y estilos de apego.

Un punto importante, es que los datos incluían una medida del grado de infidelidad de cada persona, relativo principalmente a qué punto habían tenido relaciones sexuales con alguien que no era su pareja, y grado de infidelidad en línea (internet).

Machine learning

Para analizar los grupos de datos, los investigadores utilizaron técnicas de machine learning (aprendizaje automático), que, según el portal de BBVA, es una rama de la Inteligencia Artificial que permite que máquinas aprendan sin ser programadas para ello. Se aplica en algoritmos y plataformas como Netflix o Spotify, respuestas inteligentes de Gmail, Siri o Alexa.

Primero se tomaron los datos de todos los participantes y luego se separaron por hombres y mujeres.

Posteriormente, identificaron los diez predictores principales de infidelidad por persona y de infidelidad online.

Resultados del estudio

Los resultados arrojaron que una mayor satisfacción en la relación predecía una menor probabilidad de infidelidad en las personas. Otro resultado señala que a mayor deseo de actividad sexual individual, un mayor deseo de tener relaciones sexuales con la pareja y tener una relación más larga, se relacionan con una mayor probabilidad de infidelidad en persona.

En el segundo grupo de datos que se tomó, se llegó a la conclusión que una mayor satisfacción sexual y el estar enamorado, predijeron una menor probabilidad de infidelidad en persona.

Respecto a la infidelidad en internet, un mayor deseo sexual y estar en una relación más larga predijeron una mayor probabilidad de infidelidad, mientras que no tener ciertas prácticas sexuales con la pareja actual disminuyó la probabilidad de infidelidad en línea, lo que para los investigadores refleja que ciertas actitudes conservadoras hacia la sexualidad.

También indican los resultados que una mayor satisfacción en las relaciones sexuales en la pareja, predijeron una menor probabilidad de infidelidad.

Conclusiones del estudio

Finalmente, las conclusiones del estudio señalan que no hay una serie de aspectos concretos de la persona que puedan predecir si puede llegar a ser infiel o no, o su nivel de infidelidad, sino que son variables que se relacionan con la marcha de la relación las que dan más datos sobre sin una persona se puede plantear ser infiel o no, por lo tanto, los predictores están dentro de la relación y no tienen que ver tanto con la persona.

Esto quiere decir que, en términos prácticos, la mejor forma de prevenir la infidelidad es con una relación buena y saludable.

Los investigadores enfatizaron en que los resultados se deben tomar con cautela, ya que para el análisis se tomaron infidelidades pasadas, no actuales o futuras.