El loco chileno (concholepas concholepas) fue electo Molusco Internacional del Año 2023 tras una votación orquestada por la Senckenberg Society for Nature Research, el LOEWE Center for Translational Biodiversity Genomics (TBG) y la International Society for Mollusc Research (Unitas Malacologica).

Así fue anunciado por la primera de estas instituciones en un comunicado, confirmando que en consecuencia la especie local verá su código genético decodificado.

Con el loco chileno, ganó “un molusco interesante de estudiar en varios aspectos. Por un lado, la especie tiene que adaptarse a condiciones adversas como la explotación y la contaminación marina. Adicionalmente, sin embargo, un componente de su sangre -la hemocianina transportadora de oxigeno- también muestra un efecto inmunoterapéutico contra algunos tipos de cáncer”, explica la Dr. Carola Greve, integrante del jurado y administradora de laboratorio en el Centro Loewe TBG.

“Entonces, el análisis genómico puede no sólo ayudar a explorar las estrategias de adaptación y diferentes poblaciones el su larga zona de distribución, sino también descubrir nuevas moléculas con importancia farmacéutica”.

En total, el loco chileno consiguió 1.798 votos de los 4.309 que se emitieron, siendo seguido por el caracol burbuja ondulado (Micromelo undatus) con 970; la ostra gigante de aguas profundas (Neopycnodonte zibrowii) con 745; el nudibranquio de cuernos gruesos (Hermissenda crassicornis) con 485; y finalmente la babosa leopardo terrestre (Limax maximus) con 311.

La lapa carnívora estaba entre los cinco finalistas, entre los cuales se pudo votar hasta el pasado 19 de marzo en lo que fue la tercera edición de este concurso que tiene por objetivo generar conciencia en torno a la biodiversidad de los moluscos y las amenazas que enfrentan. En el caso del loco chileno, se ha visto particularmente afectado por la sobreexplotación pesquera.

De especial importancia en las aguas chilenas y peruanas para el control poblacional de otras especies, así como a nivel social por su relevancia cultural, social, económica, evolutiva y ecológica, el molusco granjeó el 42% de los votos.