Este fin de semana los restos de un cohete chino de 23 toneladas impactarán en la Tierra sin control, los expertos al momento desconocen dónde será el lugar de impacto y si este podría causar daños graves en viviendas o personas.

Esta no es la primera vez que China protagoniza un peligroso reingreso a la atmósfera mientras termina de completar su estación espacial Tiangong. Sería la cuarta vez que pierden el control de los restos que vuelven del espacio, sin saber donde caerán y cuál será el nivel del impacto.

En esta ocasión se trata del módulo Mengtian, que despegó el pasado lunes para llevar experimentos científicos a la estación espacial china que está terminando de ser construida y equipada. Esta pieza fue llevada por el cohete Long March 5B, del cual fue desacoplada en la instalación.

Luego de que el módulo se despega del cohete, este inicia el retorno a la atmósfera. Según explica el portal Science Alert, estas naves están programadas para caer en zonas clave del océano, donde no causan mayores daños, sin embargo esta vez el cohete cayó sobre su propia órbita y comenzó un reingreso descontrolado.

The Aerospace Corporation se encuentra monitoreando la trayectoria del cohete en tiempo real y estima su impacto entre los días viernes 4 y sábado 5 de noviembre. Además, enfatizan en que gran parte del objeto se quemará al atavesar la atmósfera.

Así mismo plantean que durante la caída, el cohete se ha repartido en varios escombros, que tienen mayores posibilidades de impactar en el hemisferio sur del planeta. Si bien expertos teorizan que es más probable que caiga en el océano, no se descarta la posibilidad de un lugar poblado.

Al momento, los otros 3 reingresos descontrolados que cayeron anteriormente, en 2020, 2021 y en junio de 2022 impactaron en el océano, aunque cerca de espacios críticos, informa el organismo aeroespacial.

“Factores como la forma descontrolada de descenso del núcleo del cohete y su tamaño, que es demasiado grande para quemarse por completo en la atmósfera terrestre, presentan colectivamente riesgos lo suficientemente altos como para requerir una preparación preventiva adicional en todo el mundo”, afirman.

The Aerospace Corporation has updated its forecast for the Long March 5B reentry: A little earlier, with a narrower window. Also, there are now two tracks over my house (and Johnson Space Center).https://t.co/cVXyWX0wgH pic.twitter.com/FNPlwSfwRP

— Eric Berger (@SciGuySpace) November 2, 2022