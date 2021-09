Si bien, Chile es uno de los países más importantes en las áreas de la ciencias por su gran cantidad de observatorios, “no somos una sociedad muy consumidora de este tipo de material”. Así lo señaló un joven estudiante de 17 años de la escuela Everest en Lo Barnechea, quien sueña con cambiar este paradigma para traer las ciencias a toda la comunidad de forma creativa y fácil de entender.

Vicente Farid Chomali Castro, quien prefiere que le llamen “Farid”, actualmente está cursando su tercer año de la enseñanza media y ya sueña con llegar a grandes universidades. Allí, contó, espera poder conocer aún más y volverse un gran científico, o astronauta, o profesor de física, o trabajar en laboratorios. “Aún no tengo nada super definido, la verdad”, dijo Farid. Sin embargo, de algo que sí está seguro es de que le gustan las ciencias y comenzó a caminar por esta senda desde temprana edad.

Paso a paso

“Yo descubrí que me gustaba la física en sexto básico gracias a un proyecto de ciencia en el que trabajamos con electricidad. Desde ahí supe que me encantó. De ahí, me compré mi primer libro de física, que era ‘Agujeros negros y pequeños universos’ de Stephen Hawking“, recordó. “No entendí nada de primera, pero no sé si fue que me agarró en un buen día que me dieron ganas de querer entenderlo y por eso me puse a estudiar más al respecto”, agregó.

Fue en ese transcurso de su vida en la que pasó leyendo sobre las galaxias, agujeros negros, el universo y los átomos que pensó en lo entretenido sería lograr llevar esto a más personas. “Intentando aprender habían algunas cosas que era muy fácil encontrar información pero habían otras que era muy difícil encontrar algo de información”, señaló.

Farid decidió crear su propio blog llamado “Un mundo intelectual” donde fue compartiendo la información que él iba aprendiendo, un proyecto que no perduró mucho tiempo, contó, ya que solo lo mantuvo por 6 meses.

Luego conoció un concurso europeo llamado “CienciaClip”, donde con solo 13 años se aventuró a explicar “Qué es la Gravedad” en un metraje de casi 4 minutos para poder optar al premio mayor, un viaje a Europa para conocer el acelerador de partículas de CERN.

Sin embargo, contó, hubo un problema “Básicamente los organizadores desaparecieron y no se logró finalizar el concurso. Habíamos creado un grupo para enviar un correo y reclamar al respecto. Y fue en ese grupo que una persona nos dijo que para todos los que éramos menores de 18 años podíamos inscribirnos en el Breakthrough Junior Challenge, una competencia similar”.

Breakthrough Junior Challenge

Esto es un concurso anual y mundial que consta en que los estudiantes menores de 18 años deben explicar un concepto o teoría científica o matemática en un video de 3 minutos. Estas presentaciones son juzgadas por las habilidades del estudiante para comunicar las ideas científicas complejas de manera creativa.

“Yo partí participando en 8vo básico, pero no quedé. Luego participé en primero medio, y fue lo mismo. Después, en segundo medio, quedé como semifinalista, yo estaba muy contento porque revisé los resultados de años anteriores y nunca había pasado que un chileno haya llegado hasta semifinalista“, compartió Farid.

Tras varios intentos por llegar hasta los primeros lugares del concurso, Farid fue conociendo cómo podía mejorar, tanto comunicacionalmente como visualmente, su contenido. Fue así que, con su cuarto video logró dar con una formula perfecta entre humor y claros ejemplos para explicar su tema de ciencia.

En su último video presentado, Farid se propuso hablar del Condensado de Bose-Einstein, que es el estado de la materia que se da en ciertos materiales a temperaturas cercanas a 0°K, pero sin llegar al cero absoluto. Si no saben a qué se refiere este quinto estado de la materia, puede revisar el video de Farid, allí explica con mayor claridad este fenómeno de forma entretenida y simple.

Grandes metas en las ciencias

Farid sueña con obtener la beca universitaria para llegar a las mejores universidades de Estados Unidos, como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Harvard o Stanford, y con ello, lograr acercarse a su más grande objetivo, trabajar en la NASA.

La NASA es su más grande deseo, aunque Farid cree que si lograse estudiar en el extranjero le gustaría volver a Chile, ya que nuestro país cuenta como uno de los más importantes a nivel mundial en el campo de la astronomía. “Me encantaría volver a mi país y trabajar acá, sé que es un país genial para vivir”, compartió.

El futuro de Farid

Si bien ahora es semifinalista del concurso de ciencias, aún falta que el joven chileno llegue hasta el final de la competición, donde podrá optar a grandes premios, como casi 400 mil dólares, una beca universitaria y un nuevo laboratorio de ciencias para su escuela.

En este momento los jueces del programa están debatiendo quienes pasarán a la siguiente ronda, donde aún quedan 30 estudiantes de todo el mundo que, al igual que Farid, están luchando por conseguir el premio mayor.

¿Cómo podemos ayudar a que Farid llegue hasta la final? Bueno, el concurso también tiene una sección en que el público puede votar a favor del creador de contenido que más le haya gustado. En este sentido, si Farid logra salir victorioso en esta fase, podrá saltar directamente a la final, asegurando un paso más en la competición.

Para poder ayudarlo solo basta con entrar a la página de Facebook del concurso Breakthrough y, en el video de Farid, deben reaccionar de forma positiva. Ya sea con un “like”, un “corazón”, una “risa” o un “impresionado”. En este momento el video del joven chileno lleva 36 reacciones positivas, muy por debajo de otros competidores que llevan casi 600 o más reacciones.

Este proceso solo dura hasta el 20 de septiembre, por lo que solo tiene tiempo hasta el próximo lunes para recaudar una gran cantidad de reacciones positivas y lograr, de esta forma, sortear un obstáculo para alcanzar su tan anhelada meta de conocer más sobre las ciencias y el universo.