Durante la noche del 13 de marzo, especialmente el 14 en la madrugada, será posible apreciar la «Luna de Sangre» en el cielo nocturno. Se trata de un eclipse lunar total, el cual podrá verse desde casi todo el continente americano.

Se dice que la Luna “sangrará” en marzo, ya que durante este evento astronómico en particular será posible apreciarle con un tono más rojizo de lo habitual.

“La Luna refleja la luz solar. Y los eclipses lunares totales, y el color rojizo, ocurren porque la tierra se coloca exactamente entre el sol y la Luna, y la atmósfera de la tierra dispersa la luz azul, creando un efecto que permite que solo se transmita la luz de colores más rojizos hacia la Luna”, explicó la astrónoma y divulgadora científica, Teresa Paneque, a través de sus redes sociales.

“Es por eso que a medida que la Luna gira alrededor de la tierra y pasa el tiempo, empieza a entrar en la zona de umbra, en la sombra que está generando el planeta tierra, y se tiñe de un color rojizo”, agregó.

Por su parte, desde la NASA indican que durante este fenómeno “la Luna se ve roja o naranja porque toda la luz solar que no está bloqueada por nuestro planeta se filtra por una gruesa porción de la atmósfera de la Tierra en su camino hacia la superficie lunar. Es como si todos los amaneceres y atardeceres del mundo se proyectaran sobre la Luna”.

Según explican desde el citado organismo, no es necesario contar con binoculares o telescopio para ver la Luna, aunque esto puede ayudarte a apreciarla mejor. Lo más importante es contar con cielos despejados e idealmente libres de contaminación lumínica.

Como mencionamos, este eclipse será visto casi por completo en el continente americano, por lo que si estás en Chile es altamente probable que puedas apreciarlo en su máximo esplendor.

Aunque se dice que el fenómeno comienza el jueves 13 de marzo en la noche, en estricto rigor el punto máximo del eclipse lunar se dará en la madrugada del viernes 14. Según indica la NASA en su sitio web, los horarios de inicio y término del evento astronómico, en hora de Chile (GMT-3), son los siguientes:

Comienzo del eclipse penumbral: 00:57 AM del 14 de marzo.

Comienzo del eclipse parcial: 02:09 AM.

Comienzo de la totalidad: 03:26 AM. En este punto La Luna se tiñe de un rojo cobrizo.

Final de la totalidad: 04:31 AM.

Final del eclipse parcial: 05:47 AM.

Final del eclipse penumbral: 08:00 AM