El asteroide 2024 YR4, descubierto en diciembre por un telescopio en Chile, se ha convertido en uno de los temas astronómicos más relevantes de las últimas semanas.

Las probabilidades de que choque contra la Tierra el 22 de diciembre de 2032, según datos de la NASA, están alrededor del 2,3 %, o sea, 1 entre 45 probabilidades de impacto, un aumento significativo desde el 1,2 % inicial.

Aunque los expertos coinciden en que el riesgo global sigue siendo bajo y que, con una mayor observación, la posibilidad de impacto podría llegar a reducirse a cero, aseguran que la amenaza debe tomarse en serio, por lo que en las últimas semanas se ha activado, entre otros, la red mundial de centros dedicados a la protección planetaria.

Ahora, en un giro inesperado, los científicos han revelado que el asteroide podría, en un escenario remoto, pero estadísticamente posible, terminar impactando contra la Luna en lugar de la Tierra.

Según los cálculos orbitales realizados por David Rankin, ingeniero de operaciones del Catalina Sky Survey de la Universidad de Arizona, existe un 0,3 % de probabilidad de que esto ocurra.

Talking moon impacts with livescience. Tiny chance, but it would be neat to watch.

El asteroide, que viaja a una velocidad de 48.000 kilómetros por hora, mide aproximadamente 55 metros de diámetro, lo que, según los medios de comunicación, es comparable al Castillo de Cenicienta de Walt Disney World y tan largo como la altura de la Torre Inclinada de Pisa. Aunque no supone una amenaza para la civilización humana en su conjunto, un impacto directo con la Tierra podría ser localmente devastador, liberando una energía equivalente a más de 500 veces la bomba de Hiroshima.

De acuerdo con las simulaciones realizadas por el astrónomo aficionado Tony Dunn, el corredor de riesgo de impacto atraviesa varias grandes urbes, incluyendo Bogotá (Colombia), Lagos (Nigeria) y Mumbai (India).

Here are 70 clones of #asteroid 2024 YR4 that do hit Earth, highlighting the impact risk corridor. There are some big cities along that line: #Bogota , #Lagos , #Mumbai . pic.twitter.com/FjgJ9gVsbB

En este escenario, el impacto crearía un nuevo cráter de hasta 2 kilómetros de diámetro. “Estaríamos bastante seguros en la Tierra”, aseguró Gareth Collins, profesor de ciencias planetarias del Imperial College de Londres, quien explica que cualquier material expulsado se quemaría en nuestra atmósfera.

El espectáculo, sin embargo, podría ser memorable. Según algunos expertos del Observatorio Northolt Branch en Londres, el impacto lunar podría generar un destello más brillante que la luna llena, por lo que sería visible a simple vista desde la Tierra.

La zona de posible impacto se extendería desde el sur del Mare Crisium hasta el cráter Tycho, todos en la cara visible de la Luna.

While still an extremely low possibility, asteroid 2024 YR4's impact probability with Earth has increased from about 1% to a 2.3% chance on Dec. 22, 2032. As we observe the asteroid more, the impact probability will become better known. More: https://t.co/VWiASTMBDi pic.twitter.com/Z1mpb4UPaC

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) February 7, 2025