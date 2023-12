Una nueva imagen del Telescopio Espacial James Webb (JWST) está circulando en redes esta semana por su impecable nitidez. Se trata de una postal de Urano, el planeta que rota de lado.

En la foto, el telescopio pudo captar al planeta gigante de hielo, sus anillos y las lunas que lo orbitan. Según describió la NASA en un comunicado, el James Webb incluso pudo captar al anillo Zeta, uno de los más esquivos del planeta.

“Con su exquisita sensibilidad, Webb capturó los tenues anillos del interior y exterior de Urano, incluido el esquivo anillo Zeta, el anillo extremadamente débil y difuso más cercano al planeta“, recoge la agencia espacial.

Asimismo, también fue posible observar algunas de las 27 lunas más pequeñas de Urano que se encuentran entre los anillos del planeta.

En la vista cercana de Urano, el James Webb muestra 9 de las 27 lunas del planeta: Rosalind, Puck, Belinda, Desdemona, Cressida, Bianca, Portia, Juliet y Perdita.

Mientras que en la vista lejana, en medio de un puñado de galaxias distantes de fondo, se ven 14 de las 27 lunas: Oberon, Titania, Umbriel, Juliet, Perdita, Rosalind, Puck, Belinda, Desdemona, Cressida, Ariel, Miranda, Bianca y Portia.

The new images reveal detailed features of Uranus’s seasonal north polar cap, as well as bright storms near and below the southern border of the cap. If humans want to send a spacecraft to visit Uranus up close, it’s necessary to understand how to navigate debris from its rings. pic.twitter.com/tvqcZCYTwD

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) December 18, 2023