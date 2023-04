Este jueves 20 de abril de 2023 ocurrió un fenómeno astronómico poco común que sólo logra verse algunas veces por siglo, se trata de un eclipse solar híbrido que pudo apreciarse en algunas zonas de Asia y Australia.

Según reporta el medio Science Alert, en algunos lugares de Australia el cielo se oscureció por casi un minuto cuando la Luna se posicionó frente al Sol, dejando ver por algunos instantes un eclipse solar total, que también fue anular y parcial.

Cabe destacar que se llaman eclipses híbridos cuando coinciden un eclipse anular, parcial y total; y ocurren con poca frecuencia. De hecho, la última vez que tuvieron lugar fue en 2005 y 2013 en los océanos Pacífico y Atlántico, respectivamente.

“El fenómeno ocurre porque la Tierra es curva. Cuando la distancia de la Luna se acerca a su límite en la sombra umbral, se propicia que el fenómeno reúna las características de otros eclipses solares más comunes”, detalla National Geographic.

Este fenómeno en esta ocasión no fue visible en Chile, pero además de parte de Asia y Australia, alcanzó zonas del Océano Pacífico Norte y la Antártica. Aunque sí hubo varias transmisiones en vivo que dejaron curiosos registros.

A pesar de la naturaleza de este evento, que incluye 3 diferentes eclipses en uno, hubo lugares en los que solo se apreció una etapa, por ejemplo el aficionado Chris Lewis, oriundo de Australia, captó el momento en que se vio un eclipse total.

Mientras que otros espectadores captaron el eclipse parcial y anular. Por otro lado, la NASA también emitió una transmisión en vivo que ahora está disponible en YouTube.

We had a partial solar eclipse in the South West of Western Australia today. Here are my not great photos of it… wrong place, wrong gear, did what I could with what I have.#SolarEclipse2023 pic.twitter.com/FUplGxKlHn

— Paul Pichugin (@paulmp) April 20, 2023