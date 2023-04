A simple vista es una vivienda común, con cuatro dormitorios y un gimnasio. Pero se trata de una casa creada con una impresora 3D y diseñada para que, a partir de junio, cuatro personas vivan confinadas allí por un año, simulando la vida en el planeta rojo. Es un “hábitat” preparado por la NASA para simular una misión en Marte.

Llamado Mars Dune Alpha, fue presentado este martes y está ubicado en las instalaciones de investigación del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, Texas. Quienes residan allí ayudarán a preparar una futura misión al planeta rojo.

Al medir su desempeño y habilidades cognitivas, la NASA comprenderá mejor los “recursos” que se deben proporcionar durante este ambicioso viaje, explica Grace Douglas, investigadora principal del programa denominado CHAPEA, que supervisa este experimento.

Housed @NASA_Johnson, this habitat will be home for four volunteers who will begin a yearlong mission in the ground-based habitat, helping NASA prepare for human exploration of Mars for the benefit of humanity. #GiantLeapsStartHere pic.twitter.com/G4bIOtDqKF

— Vanessa Wyche (@v_wyche) April 13, 2023