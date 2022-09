Una lluvia de estrellas, planetas cerca de la Luna e incluso el paso de la Estación Espacial Internacional (ISS) por la zona central de Chile, serán los eventos astronómicos más destacables de octubre en 2022.

Los fenómenos aislados comenzarán a partir de la próxima semana, específicamente el 5 de octubre, cuando Saturno se posicione a aproximadamente 4 grados de la Luna, desde nuestra perspectiva en la Tierra. Y solo 3 días después, Júpiter será visible a solo 2 grados del satélite natural.

Sin embargo, no serán solo planetas los que a simple vista podremos captar merodeando al rededor de la Luna, también lo hará el cúmulo de estrellas Pleyades, que se mostrará “abierto” a 3 grados de la Luna llena, para esos días.

Las Pleyades, serán visibles el próximo 13 de octubre a partir de las 01:00 AM hora Chile. Este cúmulo estelar también es conocido como ‘Las 7 hermanas’ y está compuesto de estrellas azules calientes que se ubican en la constelación de Tauro.

Por esa fecha además se espera el paso de la Estación Espacial Internacional (ISS), que sobrevolará Chile entre la IV Región de Coquimbo y la VI Región de O’Higgins, durante los días 12, 13 y 14 de octubre.

En concreto, según informa el ex astrofotógrafo del Cerro Tololo, Arturo Gómez, la ISS podrá verse mayormente en la madrugada. “El 12 de octubre a las 6:06 AM, el 13 de octubre a las 5:17 AM y el 14 de octubre a las 21:07 PM“, señala.

Para tener una mejor vista “hay que mirar hacia el cenit, es decir sobre nuestras cabezas. Veremos cómo se desplaza un brillante punto blanco (como el Lucero) por algunos minutos”, explica Gómez.

El planeta Marte, por su parte, se acercará a la Luna el 15 de octubre. Separado de esta a 3,6 grados hacia el Este, se mantendrá brillante desde las 2:00 AM.

Finalmente, el 17 de octubre la estrella Pólux se posicionará a solo 2 grados de la Luna. Esta es la más brillante de la constelación de Géminis y se encuentra en el puesto 17 de las más brillantes de todo el cielo nocturno.

Tenemos fotos de Júpiter por todos lados. ¿Y eso? Porque anoche pudimos ver al gigantesco planeta, más cerca que nunca de la Tierra. Mucha gente sacó su telescopio (todos tenemos uno, claro) al jardín (todos tenemos uno, también) para apreciar este acontecimiento. pic.twitter.com/36CcRSuqtW — #PorQuéTT (@xqTTs) September 27, 2022

La lluvia de estrellas Oriónidas destacará entre los eventos astronómicos de octubre 2022

Por otro lado, también será visible la lluvia de estrellas, o meteoritos, Oriónidas. El día 21 del mes -al igual que todos los años- tendrá su punto máximo, aunque algunos destellos comenzarán a detectarse a partir del 2 de octubre hasta inicios de noviembre.

Estas “estrellas”, son meteoritos de menor tamaño que provienen desde la constelación de Orión y son vistos desde todo el planeta. Su origen es el célebre cometa Halley, ya que son fragmentos que se han desprendido de este con el tiempo.

El Halley fue visto por última vez en 1986 y también es el causante de la lluvia de Eta Acuáridas que tiene lugar cada mes de mayo. El cuerpo completo del cometa, no será visto de nuevo hasta el año 2061.

Les paso recordando que: Este 21 de octubre llega el máximo de la lluvia de estrellas Oriónidas donde se podrán observar hasta 15 meteoros por hora. Ahí piensan en mí.😌🤭 pic.twitter.com/fmeyH01M6O — Oriónida (@LALERUIZ) October 17, 2021

Calendario lunar de octubre 2022

En lo que respecta a la Luna, no volverá a verse tan cercana -en comparación a los meses anteriores- a la Tierra en lo que resta del año.

De hecho, la última superluna del año fue la Luna de Esturión, que tuvo lugar el 11 y 12 de agosto. El fenómeno fue visible en todo el mundo y se mantuvo un 14 % más grande y un 30 % más brillante de lo normal.

Según reporta Arturo Gómez, este mes serán 6 las fechas importantes que marcarán el calendario lunar.