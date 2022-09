La NASA anunció que el próximo jueves 29 de septiembre la sonda espacial Juno sobrevolará la luna Europa, de Júpiter. Esta sería la primera vez que se podrá observar tan de cerca desde que lo hizo la sonda Galileo en el 2000, y es que se posicionará a 358 kilómetros de la superficie lunar.

Esta nave espacial que es impulsada por energía solar, podrá obtener, en palabras de la NASA, “las imágenes de mayor resolución jamás tomadas de partes de la superficie de Europa”. Así mismo recopilará datos sobre su interior, su composición y su interacción con Júpiter.

El sobrevuelo que se llevará a cabo esta semana será el segundo en la misión de Juno, que en 2021 recorrió la luna Ganímedes y en 2023 planea acercarse a Io. Además, de este encuentro se esperan fijar algunos precedentes para la próxima misión: Europa Clipper.

Europa Clipper tiene como objetivo realizar varios sobrevuelos por Europa. Así recopilará los datos claves para que los científicos descifren si es que en ella se puede albergar vida. Esto, ya que se teoriza que bajo su superficie congelada existe agua.

Europa tiene aproximadamente el 90% del tamaño de la Luna de la Tierra y en concreto, los científicos estiman que bajo la primera capa de hielo que la cubre -con millas de espesor- se encuentra un océano salado.

La NASA prevé que a las 2:36 PT (las 6:36 am en Chile) Juno ya se encontrará a 358 kilómetros de la superficie de Europa. En ese momento será cuando Juno y los instrumentos que la acompañan se pondrán en marcha para recolectar la mayor cantidad de datos posible.

“El detector de partículas energéticas de Júpiter (JEDI) de Juno y su antena de radio de ganancia media (banda X) recopilarán datos sobre la ionosfera de Europa. Sus experimentos Waves, Jovian Auroral Distributions Experiment (JADE) y Magnetometer (MAG) medirán el plasma en la estela de la luna mientras Juno explora la interacción de Europa con la magnetosfera de Júpiter”, explica la agencia espacial.

🛰 Juno will fly by Europa on Thursday, Sept. 29, at 5:36am ET (09:36 UTC), taking some of the highest resolution images of the Jupiter moon ever, and collecting valuable data for the upcoming @EuropaClipper mission: https://t.co/t2aGuziswu pic.twitter.com/UCZ8shUN2F

— NASA (@NASA) September 24, 2022