Nuestro universo es aún un lugar desconocido para los humanos, pero cada año descubrimos un poquito más respecto a nuestro hogar.

En este 2021, hemos podido observar desde la Tierra fenómenos históricos en el ámbito de la astronomía. Son muchísimos los hallazgos realizados e hitos logrados por los científicos a nivel global, así que aquí recopilamos algunos de los más destacados y que serán recordados por décadas.

El planeta enano 2018 AG 37, llamado de forma no oficial como “Farfarout” o “Muy Muy Lejano”, fue reconocido por la Unión Astronómica Internacional como el cuerpo más distante de nuestro Sistema Solar.

Esta masa de roca de 400 kilómetros de diámetro fue descubierta en 2018 y se ubica a una distancia de 132 unidades astronómicas (UA) del Sol (una UA es la distancia media entre el Sol y la Tierra).

En febrero, el robot Perseverance de la NASA aterrizó en Marte y envió el que sería el primer audio que escuchamos del planeta rojo.

La máquina está equipada con micrófonos que permitieron que los humanos conociéramos, por primera vez, cómo suena el viento en la superficie de Marte.

Ingresando aquí puedes escuchar más audios de Marte grabados por Perseverance.

Now that you’ve seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones. 🎧https://t.co/JswvAWC2IP#CountdownToMars

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021