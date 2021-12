Como un obsequio de Navidad para la ciencia, durante la mañana de este 25 de diciembre despegó el cohete Ariane 5, nave encargada de transportar al mayor telescopio jamás enviado al espacio, James Webb.

El lanzamiento acabó siendo un éxito desde el puerto espacial europeo de Kurú, en la Guayana Francesa. Esta nueva herramienta astronómica, que lleva el nombre de uno de los arquitectos del aterrizaje de la nave Apolo en la Luna, es el sucesor del telescopio Hubble.

We have LIFTOFF of the @NASAWebb Space Telescope!

At 7:20am ET (12:20 UTC), the beginning of a new, exciting decade of science climbed to the sky. Webb’s mission to #UnfoldTheUniverse will change our understanding of space as we know it. pic.twitter.com/Al8Wi5c0K6

— NASA (@NASA) December 25, 2021