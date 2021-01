El audio divulgado en redes sociales corresponde a una audiencia telemática que se efectuó el segundo semestre de este año en el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, a propósito de una demanda por nulidad de despido, despido injustificado, indebido e improcedente, además de cobro de indemnizaciones legales y prestaciones laborales.

Al comienzo de la audiencia, la jueza manifestó que, a la luz de los antecedentes, era “difícil de acreditar” que la empresa demandada, Apiux Tecnología SPA, no había pagado las comisiones reclamadas por la trabajadora despedida, Denisse Jara Morales, en el líbelo.

“Personalmente veo que acreditarlo es muy difícil (…) si no se acredita se rechazó y no hay nada más”, fueron parte de las palabras de la juez laboral, Violeta Díaz Silva.

Bastó eso para que la demandante, una administradora de empresas de entonces 22 años, se saliera de sus casillas y comenzara a subir el tono en contra de la magistrado, reprochándole que los documentos y pruebas rendidas evidenciaban claramente que se le adeudaba dinero.

“La estamos acreditando (..) ha habido todo un modelo del cual yo te podría decir cuánto me deben, cuánto le hice a la empresa, cuánto es lo que me pagaron y cuánto es lo que tuve que haber ganado yo y te lo puedo mostrar en este minuto, para que tú puedas ver”, manifestó Jara Morales interrumpiendo a la magistrado.

El hecho que la haya tuteado provocó una primera advertencia de la magistrado, quien le recordó a la joven que estaba hablando con el juez de la causa, por lo que le debía respeto.

“Si… te estoy hablando, te estoy teniendo respeto. No te estoy gritando, no te estoy tratando mal (…) usted no es una reina, no la puedo tratar de usted”, retrucó la demandante, momento en que el diálogo comenzó a subir de tono y ameritó la intervención del abogado patrocinante de la causa, José María Pizarro Vega.

-Abogado: “Denisse, es una autoridad…”

-Demandante: “¿Una autoridad? Es una persona y le estoy teniendo respeto.

-Abogado: “Denisse, le pido por favor que la trate de usted”

-Demandante: “Pero que raro, porque es una persona”.

En este escenario la jueza volvió a pedir silencio para continuar con la audiencia, no obstante la joven demandante tenía preparado un insulto que podría traerle consecuencias legales.

“Oh, la vieja de mierda… ahora sí te falté el respeto”, lanzó Denisse, por lo que la jueza pidió al abogado sacar a la joven de la audiencia, recalcando que la situación ameritaba tomar medidas.

Antes que la magistrado decidiera ausentarse un par de minutos mientras se calmaba la situación, se llevó un “ya chao, vieja de mierda” por parte de la interviniente.

-Jueza: “Voy a enviar antecedentes a la Fiscalía”.

-Abogado: “No, su señoría. Por favor, yo le pido”.

-Jueza: “No, colega. Las faltas de respeto a ese nivel, no”.

“Yo escuché, todos fuimos testigos de lo que me acaba de decir la señora que está presente en esta audiencia, como me acaba de tratar. Yo estaba tratando de hacer mi trabajo, no es concebible que una persona se refiera así a una autoridad“, recalcó la funcionaria.

En ese instante, la jueza ordenó que los antecedentes fueran remitidos al Ministerio Público “para para efectos de que determine si existe algún delito en cuanto a las faltas de respeto a la autoridad”.

Finalmente, y tras el ruego del abogado José María Pizarro Vega, la jueza dejó en veremos la decisión de remitir los antecedentes a la fiscalía.

“Estamos súper alterados en este país en general y la juventud excede los límites en forma frecuente, entonces yo le ruego que usted reconsidere remitir lo que acaba de ocurrir con mi clienta“, fue parte de la defensa que hizo Pizarro Vega.

“En este tribunal laboral llevo 2 años y jamás me había pasado lo que acaba de pasar en esta audiencia. Jamás me había pasado ni acá en el tribunal, ni en ninguna parte”, dijo la magistrado justo antes de suspender la audiencia para una próxima fecha, donde volvería a evaluar la actitud de la demandante.

Consultado por BioBioChile al respecto, el abogado en cuestión (Pizarro Vega) se mostró profundamente molesto por la divulgación de los audios, pese a que son de libre acceso en la página del Poder Judicial, y declinó referirse públicamente a la situación que lo involucró a él y a su clienta.

Quien sí accedió a conversar con nosotros fue el abogado Rodrigo Ruíz Godoy, de amplia trayectoria en causas laborales y director de la Escuela de Derecho de la UST en Concepción.

Frente al escenario expuesto, el profesional recalcó que “esto se encuentra regulado en nuestra legislación (…) esto efectivamente pasa, la gente tiene que entender que hay quienes tienen una investidura que por la naturaleza del cargo que desempeña, obviamente requiere un respeto especial”.

“Cuando una persona le falta el respeto a otra persona, eso eventualmente puede ser constitutivo de un delito eventualmente de injurias entre dos particulares, pero cuando esa falta de respeto está en un contexto con una autoridad y en una audiencia que implica formalidades, obviamente que aquí estamos frente a una falta de respeto hacia la autoridad y ya no estamos hablando de un particular cualquiera”, añadió Ruiz Godoy, asegurando que el Ministerio Público podría determinar la configuración de un delito.

En concreto, Denisse pudo haber incurrido en el delito de maltrato de palabra a una autoridad o desacato, ambos con sanciones establecidas en la legislación de nuestro país.

Por ejemplo, según indica la página del Poder Judicial, cuando una persona no cumple una orden emanada por un juez y que lo vincula directamente, puede ser acusado de desacato. Este delito es sancionado por el Código Procedimiento Civil como una vulneración del principio de autoridad que rige en Chile con sanción de reclusión menor en su grado medio a máximo.

Es decir, en el hipotético caso que un tribunal declarara culpable a Denisse por ese delito, podría ser condenada a pasar entre 541 días y 5 años en la cárcel.

A propósito de la viralización de la cápsula, la Contraloría utilizó una de sus cuentas en Twitter para recordar la Ley 19.880 que “establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado.

– Tú recordando el ordenmiento jurídico que aborda el respeto de los usuarios a los funcionarios o autoridades de la Administración, y viceversa (Ley 19.880, Art 17 letra e) – La Denisse muy campante: "Pero si usted no es una reina 👑para que la trate de usted, Loro %&$=&#🤬" pic.twitter.com/bvhoMxFaHZ — Contralorito General de la República (@ContraloritoCGR) December 31, 2020

Desde el Poder Judicial, en tanto, se excusaron de no poder referirse al tema por problemas con los tiempos de la publicación.

Por otro lado, desde la Fiscalía Metropolitana Centro Norte confirmaron que -hasta ahora- no han llegado antecedentes respecto a la situación ocurrida en el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

Mientras, el resultado de la demanda laboral en contra de Apiux Tecnología SPA se conocerá recién el 12 de marzo de 2021, día para cuando fue programada la audiencia vía Zoom.

Escucha el extracto de la audiencia a continuación: