Rap, breakdance y turntablism (reproducción de música mezclada en tornamesa) son tres de las cuatro expresiones de arte-cultura urbana del Hip Hop, concepto generado por jóvenes negros del Bronx, en Nueva York, inicialmente como una forma de resistencia anti sistémica.

La cuarta manifestación artística es el grafiti, cuyo símbolo máximo de este arte callejero es Jean-Michel Basquiat, estadounidense de ascendencia haitiana-portorriqueña.

Y, precisamente, como “el Basquiat de la escena de la danza contemporánea estadounidense” instala el periódico británico The Times a Rennie Harris (57), director de “Nuttin but a Word” (“Nada más que una palabra”), agregando que “ha encarnado literalmente la historia del baile hip-hop “.

Una propuesta para todo público que, sin dudas, disfrutarán de manera especial los cultores locales y, en general, los jóvenes chilenos.

Creación en movimiento

Como bailarín, coreógrafo, director artístico y profesor de danza hip-hop, utilizando técnicas de danza contemporánea, Harris hace que sus intérpretes lleguen al límite de romper las leyes gravitacionales y la estructura de sus articulaciones.

Una manifestación de danza total ya que extrae del cuerpo de sus bailarines una expresividad, apoyada en ricas habilidades acrobáticas, sentido humano y social, síntesis de las debilidades y fortalezas personales y colectivas de la raza negra en un mundo que los oprime.

Premios

Rennie Harris y su compañía Rennie Harris Puremovement han recibidos variados premios, alguno de los cuales son el Alvin Ailey Black Choreographer, el Guggenheim Fellowship, el Doris Duke Arts Award y el Dance Magazine Legend Award.

“Lazarus”, “Home”, “Awake”, “A man’s rorld”, “Pure dance”, “Ms. spellings of be”, “Meditation of a Goddess”, “Death becomes me” y “Cobra” son algunas de las decenas de coreografías que ha creado.